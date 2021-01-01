17 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні - день народження у журналіста та телеведучого Богдана Коваля (на фото).
Цього дня день народження у активіста ГО "Автомайдан України" Віталія Гнатюка.
Іменини 17 вересня святкують Федір, Юлій та Митрофан.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
Цього дня також народився дослідник Волині Іван Онуфрійчук (1911-1999).
17 вересня 1960 року офіційно відкрили Торчинський краєзнавчий музей.
Сьогодні, 17 вересня, церква вшановує пам'ять пророка Мойсея. В Україні відзначають День рятівника, а у світі – Всесвітній день безпеки пацієнтів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Цього дня день народження у активіста ГО "Автомайдан України" Віталія Гнатюка.
Іменини 17 вересня святкують Федір, Юлій та Митрофан.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
Цього дня також народився дослідник Волині Іван Онуфрійчук (1911-1999).
17 вересня 1960 року офіційно відкрили Торчинський краєзнавчий музей.
Сьогодні, 17 вересня, церква вшановує пам'ять пророка Мойсея. В Україні відзначають День рятівника, а у світі – Всесвітній день безпеки пацієнтів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
17 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Із 45-ти км відремонтовано 26 км: чи виконають дорожники амбітний план на 2021 щодо автошляху до Світязя
16 вересень, 23:16
У МОЗ пояснили, чи може дитина з нежиттю відвідувати школу або садок
16 вересень, 22:32
У Луцьку пропонують поміняти місцями Лесю Українку і Шевченка.ВІДЕО
16 вересень, 21:20
Медіа