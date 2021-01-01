Назвали продукти, які не можна заморожувати
Сьогодні, 04:30
Всі ми не раз робили заморозки на зиму й не тільки, навіть не підозрюючи, що цей процес може зіпсувати всю користь того чи іншого продукту. Для цього є багато причин, але найголовніша – деякі продукти категорично не можна просто заморожувати. Про це повідомляє Обозреватель.
1. Молочні продукти
Вони просто втратять свою структуру, після заморозки точно розшаруються й втратять всі корисні властивості, а також в них будуть грудки. Це стосується також й йогуртів, майонезів та сметани.
2. Фрукти та овочі
Для заморозки не підходять такі овочі та фрукти як:
- огірки
- бакалажани
- помідори
- кабачки
- капуста
- груші
Вся справа в тому, що в них багато води, а в умовах низьких температур рідина всередині тільки кристалізується, в результаті ви отримаєте просто пюре.
3. Сир
Після заморозки він стане дуже пухким, буде буквально розпадатися на дрібні частини, до того ж смак його буде просто жахливим.
4. “Легкі” спиртні напої
Шампанське, вино, пиво – гірші варіанти для заморозок, так як в них води більше, ніж спирту. Пляшки при заморожуванні можуть лопнути.
5. Готова їжа
Не можна заморожувати такі готові страви як:
- паста
- гречка
- рис
Справа в тому, що рис, наприклад, не можна їсти навіть на наступний день, не кажучи вже про заморожування, гречка під впливом низьких температур втратить всі свої корисні властивості, а паста спочатку перетворитися в один шматок, а при розморожуванні стане кришиися й ламатися на дрібні шматочки.
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1. Молочні продукти
Вони просто втратять свою структуру, після заморозки точно розшаруються й втратять всі корисні властивості, а також в них будуть грудки. Це стосується також й йогуртів, майонезів та сметани.
2. Фрукти та овочі
Для заморозки не підходять такі овочі та фрукти як:
- огірки
- бакалажани
- помідори
- кабачки
- капуста
- груші
Вся справа в тому, що в них багато води, а в умовах низьких температур рідина всередині тільки кристалізується, в результаті ви отримаєте просто пюре.
3. Сир
Після заморозки він стане дуже пухким, буде буквально розпадатися на дрібні частини, до того ж смак його буде просто жахливим.
4. “Легкі” спиртні напої
Шампанське, вино, пиво – гірші варіанти для заморозок, так як в них води більше, ніж спирту. Пляшки при заморожуванні можуть лопнути.
5. Готова їжа
Не можна заморожувати такі готові страви як:
- паста
- гречка
- рис
Справа в тому, що рис, наприклад, не можна їсти навіть на наступний день, не кажучи вже про заморожування, гречка під впливом низьких температур втратить всі свої корисні властивості, а паста спочатку перетворитися в один шматок, а при розморожуванні стане кришиися й ламатися на дрібні шматочки.
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