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Назвали продукти, які не можна заморожувати

Назвали продукти, які не можна заморожувати
Всі ми не раз робили заморозки на зиму й не тільки, навіть не підозрюючи, що цей процес може зіпсувати всю користь того чи іншого продукту. Для цього є багато причин, але найголовніша – деякі продукти категорично не можна просто заморожувати. Про це повідомляє Обозреватель.

1. Молочні продукти
Вони просто втратять свою структуру, після заморозки точно розшаруються й втратять всі корисні властивості, а також в них будуть грудки. Це стосується також й йогуртів, майонезів та сметани.

2. Фрукти та овочі
Для заморозки не підходять такі овочі та фрукти як:

- огірки

- бакалажани

- помідори

- кабачки

- капуста

- груші

Вся справа в тому, що в них багато води, а в умовах низьких температур рідина всередині тільки кристалізується, в результаті ви отримаєте просто пюре.

3. Сир
Після заморозки він стане дуже пухким, буде буквально розпадатися на дрібні частини, до того ж смак його буде просто жахливим.

4. “Легкі” спиртні напої
Шампанське, вино, пиво – гірші варіанти для заморозок, так як в них води більше, ніж спирту. Пляшки при заморожуванні можуть лопнути.

5. Готова їжа
Не можна заморожувати такі готові страви як:

- паста

- гречка

- рис

Справа в тому, що рис, наприклад, не можна їсти навіть на наступний день, не кажучи вже про заморожування, гречка під впливом низьких температур втратить всі свої корисні властивості, а паста спочатку перетворитися в один шматок, а при розморожуванні стане кришиися й ламатися на дрібні шматочки.

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Теги: продукти, заморозка
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