Названо продукти, які не можна заморожувати





1. Молочні продукти

Вони просто втратять свою структуру, після заморозки точно розшаруються й втратять всі корисні властивості, а також в них будуть грудки. Це стосується також й йогуртів, майонезів та сметани.



2. Фрукти та овочі

Для заморозки не підходять такі овочі та фрукти як:



- огірки



- бакалажани



- помідори



- кабачки



- капуста



- груші



Вся справа в тому, що в них багато води, а в умовах низьких температур рідина всередині тільки кристалізується, в результаті ви отримаєте просто пюре.



3. Сир

Після заморозки він стане дуже пухким, буде буквально розпадатися на дрібні частини, до того ж смак його буде просто жахливим.



4. “Легкі” спиртні напої

Шампанське, вино, пиво – гірші варіанти для заморозок, так як в них води більше, ніж спирту. Пляшки при заморожуванні можуть лопнути.



5. Готова їжа

Не можна заморожувати такі готові страви як:



- паста



- гречка



- рис



Справа в тому, що рис, наприклад, не можна їсти навіть на наступний день, не кажучи вже про заморожування, гречка під впливом низьких температур втратить всі свої корисні властивості, а паста спочатку перетворитися в один шматок, а при розморожуванні стане кришиися й ламатися на дрібні шматочки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Всі ми не раз робили заморозки на зиму й не тільки, навіть не підозрюючи, що цей процес може зіпсувати всю користь того чи іншого продукту. Для цього є багато причин, але найголовніша – деякі продукти категорично не можна просто заморожувати. Про це повідомляє Обозреватель 1.Вони просто втратять свою структуру, після заморозки точно розшаруються й втратять всі корисні властивості, а також в них будуть грудки. Це стосується також й йогуртів, майонезів та сметани.2.Для заморозки не підходять такі овочі та фрукти як:- огірки- бакалажани- помідори- кабачки- капуста- грушіВся справа в тому, що в них багато води, а в умовах низьких температур рідина всередині тільки кристалізується, в результаті ви отримаєте просто пюре.Після заморозки він стане дуже пухким, буде буквально розпадатися на дрібні частини, до того ж смак його буде просто жахливим.Шампанське, вино, пиво – гірші варіанти для заморозок, так як в них води більше, ніж спирту. Пляшки при заморожуванні можуть лопнути.Не можна заморожувати такі готові страви як:- паста- гречка- рисСправа в тому, що рис, наприклад, не можна їсти навіть на наступний день, не кажучи вже про заморожування, гречка під впливом низьких температур втратить всі свої корисні властивості, а паста спочатку перетворитися в один шматок, а при розморожуванні стане кришиися й ламатися на дрібні шматочки.

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