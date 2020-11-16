На кисень для луцьких COVID-лікарнень виділили понад мільйон гривень





Відповідне рішення ухвалили депутати Луцької міської ради 16 вересня під час позачергової сесії.



Як вбачається з тексту рішення, управлінню охорони здоров’я Луцької міської ради надали 1,1 мільйона гривень за рахунок державної субвенції. Кошти скерують на забезпечення централізованої подачі кисню для ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на коронавірусну хворобу, скерували 1,1 мільйона гривень. Кошти виділили для забезпечення лікувальних закладів киснем. Про це повідомляє ІА Конкурент Відповідне рішення ухвалили депутати Луцької міської ради 16 вересня під час позачергової сесії.Як вбачається з тексту рішення, управлінню охорони здоров’я Луцької міської ради надали 1,1 мільйона гривень за рахунок державної субвенції. Кошти скерують на забезпечення централізованої подачі кисню для ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою.

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