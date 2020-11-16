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На кисень для луцьких COVID-лікарнень виділили понад мільйон гривень

На кисень для луцьких COVID-лікарнень виділили понад мільйон гривень
Для закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на коронавірусну хворобу, скерували 1,1 мільйона гривень. Кошти виділили для забезпечення лікувальних закладів киснем. Про це повідомляє ІА Конкурент.

Відповідне рішення ухвалили депутати Луцької міської ради 16 вересня під час позачергової сесії.

Як вбачається з тексту рішення, управлінню охорони здоров’я Луцької міської ради надали 1,1 мільйона гривень за рахунок державної субвенції. Кошти скерують на забезпечення централізованої подачі кисню для ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою.

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Теги: міська рада, кисень, коронавірус
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