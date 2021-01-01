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Вже сьогодні - неймовірна прем’єра від луцького театру «ГаРмИдЕр»

Вже сьогодні - неймовірна прем’єра від луцького театру «ГаРмИдЕр»
Відкриття 18-го театрального сезону луцький театр «ГаРмИдЕр» ознаменував прем’єрними показами в Україні пластичної вистави «ТРИПІЛЬСЬКІ ВИДІННЯ».

Про це учаасники театру повідомили на своїй сторінці у Фейсбук.

Пластична вистава «ТРИПІЛЬСЬКІ ВИДІННЯ» створена на основі особистих переживань, відчуттів та осмислень творчою групою трипільської культури, її легенд та знакової системи.

Цікаво, що виставу «ТРИПІЛЬСЬКІ ВИДІННЯ» із успіхом було презентовано на фестивалі Легенд у Любліні (Польща).

У Луцьку є вистави відбудуться 17 і 19 вересня о 19:00 в ГаРмИдЕр ангар-stage, вул. Залізнична, 9.
Всього 50 місць!
Вхід — 200 грн
Бронювання місць за номером: +380997400276 (також – у viber, telegram)

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Теги: Гармидер, Трипільські видіння
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