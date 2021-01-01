Волинські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті України з лижних гонок на лижоролерах
Сьогодні, 01:28
13-17 вересня 2021 року у місті Чернігів проходить чемпіонат України з лижних гонок на лижоролерах серед юнаків та дівчат. У змаганнях участь взяли спортсмени Волинської області та показали високі результати, здобувши золоту та срібну медалі у скарбничку нашого регіону.
Володарем золота на змаганнях став Михайло Хміль в індивідуальній гонці класичним стилем у віковій категорії 2004 – 2005 р.н.
Срібною призеркою чемпіонату України стала Аліна Хміль в індивідуальній гонці класичним стилем, поступившись першому місцю лише трішки більше секунди. Зауважимо, що спортсменка фінішувала 5-ою у спринті серед дівчат у віковій категорії 200-2007 р.н.
Спортсмени є учнями КЗ ДЮСШ №4 Луцької міської ради, тренери Хміль Т. та Акрицький О.
Вітаємо переможців та тренерів і бажаємо нових переможних п’єдесталів.
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Володарем золота на змаганнях став Михайло Хміль в індивідуальній гонці класичним стилем у віковій категорії 2004 – 2005 р.н.
Срібною призеркою чемпіонату України стала Аліна Хміль в індивідуальній гонці класичним стилем, поступившись першому місцю лише трішки більше секунди. Зауважимо, що спортсменка фінішувала 5-ою у спринті серед дівчат у віковій категорії 200-2007 р.н.
Спортсмени є учнями КЗ ДЮСШ №4 Луцької міської ради, тренери Хміль Т. та Акрицький О.
Вітаємо переможців та тренерів і бажаємо нових переможних п’єдесталів.
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