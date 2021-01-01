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Волинські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті України з лижних гонокна лижоролерах

Волинські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті України з лижних гонокна лижоролерах
13-17 вересня 2021 року у місті Чернігів проходить чемпіонат України з лижних гонок на лижоролерах серед юнаків та дівчат. У змаганнях участь взяли спортсмени Волинської області та показали високі результати, здобувши золоту та срібну медалі у скарбничку нашого регіону.

Володарем золота на змаганнях став Михайло Хміль в індивідуальній гонці класичним стилем у віковій категорії 2004 – 2005 р.н.

Срібною призеркою чемпіонату України стала Аліна Хміль в індивідуальній гонці класичним стилем, поступившись першому місцю лише трішки більше секунди. Зауважимо, що спортсменка фінішувала 5-ою у спринті серед дівчат у віковій категорії 200-2007 р.н.
Волинські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті України з лижних гонокна лижоролерах

Спортсмени є учнями КЗ ДЮСШ №4 Луцької міської ради, тренери Хміль Т. та Акрицький О.

Вітаємо переможців та тренерів і бажаємо нових переможних п’єдесталів.

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Теги: лижні гонки
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