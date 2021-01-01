Луцькрада виділила понад півтора млн грн на ноутбуки вчителям





Відповідне рішення ухвалили депутати Луцької міської ради 16 вересня на позачерговій сесії, - повідомляє ІА



Як вбачається з тексту рішення про внесення змін до бюджету Луцької міської територіальної громади на 2021 рік, Луцькрада скерувала 1,7 мільйона гривень субвенції до обласного бюджету. Це кошти для співфінансування закупівлі ноутбуків для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.



Ранішне повідомляли, що на Волині загалом цього року

придбають 1 873 ноутбуки для вчителів.

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