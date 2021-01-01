За добу в Україні виявили 6624 нових випадки COVID-19
Сьогодні, 08:50
За добу 16 вересня 2021 року в Україні зафіксували 6624 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей серед – 677, серед медпрацівників – 105).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 17 вересня.
Добовий показник захворюваності один з найбільших з середини травня. 15 травня було зафіксовано 6796 інфікованих, після цього пішов спад.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 568 осіб;
◾️ летальних випадків – 99;
◾️ одужало – 1 914 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 35 171 осіб,
◾️ методом ІФА – 8 230 осіб,
◾️ експрес-тестами – 31 879 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 338 164 особи;
◾️ одужало – 2 228 543 особи;
◾️ летальних випадків – 54 750;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 12 412 498.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Київ (426).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 426 випадків;
Вінницька область – 155 випадків;
Волинська область – 169 випадків;
Дніпропетровська область – 426 випадків;
Донецька область – 364 випадки;
Житомирська область – 196 випадків;
Закарпатська область – 46 випадків;
Запорізька область – 238 випадків;
Івано-Франківська область – 156 випадків;
Київська область – 257 випадків;
Кіровоградська область – 25 випадків;
Луганська область – 273 випадки;
Львівська область – 644 випадки;
Миколаївська область – 150 випадків;
Одеська область – 530 випадків;
Полтавська область – 133 випадки;
Рівненська область – 207 випадків;
Сумська область – 147 випадків;
Тернопільська область – 247 випадків;
Харківська область – 649 випадків;
Херсонська область – 200 випадків;
Хмельницька область – 307 випадків;
Черкаська область – 209 випадків;
Чернівецька область – 345 випадків;
Чернігівська область – 125 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 17 вересня.
Добовий показник захворюваності один з найбільших з середини травня. 15 травня було зафіксовано 6796 інфікованих, після цього пішов спад.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 568 осіб;
◾️ летальних випадків – 99;
◾️ одужало – 1 914 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 35 171 осіб,
◾️ методом ІФА – 8 230 осіб,
◾️ експрес-тестами – 31 879 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 338 164 особи;
◾️ одужало – 2 228 543 особи;
◾️ летальних випадків – 54 750;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 12 412 498.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Київ (426).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 426 випадків;
Вінницька область – 155 випадків;
Волинська область – 169 випадків;
Дніпропетровська область – 426 випадків;
Донецька область – 364 випадки;
Житомирська область – 196 випадків;
Закарпатська область – 46 випадків;
Запорізька область – 238 випадків;
Івано-Франківська область – 156 випадків;
Київська область – 257 випадків;
Кіровоградська область – 25 випадків;
Луганська область – 273 випадки;
Львівська область – 644 випадки;
Миколаївська область – 150 випадків;
Одеська область – 530 випадків;
Полтавська область – 133 випадки;
Рівненська область – 207 випадків;
Сумська область – 147 випадків;
Тернопільська область – 247 випадків;
Харківська область – 649 випадків;
Херсонська область – 200 випадків;
Хмельницька область – 307 випадків;
Черкаська область – 209 випадків;
Чернівецька область – 345 випадків;
Чернігівська область – 125 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Знов почалась ця піздьож
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