За добу в Україні виявили 6624 нових випадки COVID-19

За добу 16 вересня 2021 року в Україні зафіксували 6624 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей серед – 677, серед медпрацівників – 105).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 17 вересня.Добовий показник захворюваності один з найбільших з середини травня. 15 травня було зафіксовано 6796 інфікованих, після цього пішов спад.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 1 568 осіб;◾️ летальних випадків – 99;◾️ одужало – 1 914 осіб.За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 35 171 осіб,◾️ методом ІФА – 8 230 осіб,◾️ експрес-тестами – 31 879 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 338 164 особи;◾️ одужало – 2 228 543 особи;◾️ летальних випадків – 54 750;◾️ провели ПЛР-тестувань – 12 412 498.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Київ (426).Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 426 випадків;Вінницька область – 155 випадків;Волинська область – 169 випадків;Дніпропетровська область – 426 випадків;Донецька область – 364 випадки;Житомирська область – 196 випадків;Закарпатська область – 46 випадків;Запорізька область – 238 випадків;Івано-Франківська область – 156 випадків;Київська область – 257 випадків;Кіровоградська область – 25 випадків;Луганська область – 273 випадки;Львівська область – 644 випадки;Миколаївська область – 150 випадків;Одеська область – 530 випадків;Полтавська область – 133 випадки;Рівненська область – 207 випадків;Сумська область – 147 випадків;Тернопільська область – 247 випадків;Харківська область – 649 випадків;Херсонська область – 200 випадків;Хмельницька область – 307 випадків;Черкаська область – 209 випадків;Чернівецька область – 345 випадків;Чернігівська область – 125 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.