Куди піти у Луцьку на вихідних 18–19 вересня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ





Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, серед яких кожен зможе вибрати собі щось до душі.



Субота, 18 вересня



О 10 годині на стадіоні імені В. Завацького (вулиця Ярощука, 30) розпочнеться Всеукраїнський турнір з футболу «Кубок єднання». Це наймасштабніші в Україні дитячі спортивні змагання, у яких беруть участь 400 команд юних футболістів віком 10-11 років. Турнір триватиме 18-19 вересня.







О 18 годині у Волинському драмтеатрі покажуть виставу «Фрекен Жюлі

». Це камерна сцена. Режисер-постановник - заслужена артистка України Світлана Органіста.



Квитки - за номером 050 66 28 938.







О 21 годині у ресторані-караоке George's Club (РЦ «Промінь») виступить Андрій Волошко - скрипаль віртуоз. Вхід: 100 гривень.



Забронювати столик - за номером (050) 490 77 14.







О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують на вечірку від Dj Presto. Вхід: 150 гривень.



Резервація столиків: 099 43 27 535.







Неділя, 19 вересня



О 13.30 у Замку Любарта проведуть Road Show - живу зустріч з найбільшою українською ІТ-компанією - SoftServe. На заході говоритимуть про технології, кар`єрні можливості та тренди в ІТ.



Прочитати детальніше про зусріч та зареєструватися - на сайті:







О 18 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Повернення в Соренто». Це камерна сцена. Режисер-постановник - заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.



Купити білети можна за номером 050 66 28 938.







О 19 годині у ГаРмИдЕр ангар-stage (вулиця Залізнична, 9) відбудеться вистава «Трипільські видіння». Пластична вистава створена на основі особистих переживань, відчуттів та осмислень творчою групою трипільської культури, її легенд та знакової системи. Вхід: 200 гривень. Всього є тільки 50 місць.



Бронювання місць за номером: 099 740 02 76.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За вікном – осінь, та попри холодну і мокру погоду, слід шукати теплі емоції. Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Тож, у Луцьку організатори підготували багато цікавого.підготувало для вас добірку заходів, серед яких кожен зможе вибрати собі щось до душі.О 10 годині на стадіоні імені В. Завацького (вулиця Ярощука, 30) розпочнеться. Це наймасштабніші в Україні дитячі спортивні змагання, у яких беруть участь 400 команд юних футболістів віком 10-11 років. Турнір триватиме 18-19 вересня.О 18 годині у Волинському драмтеатрі покажуть виставу «Фрекен Жюлі». Це камерна сцена. Режисер-постановник - заслужена артистка УкраїниКвитки - за номером 050 66 28 938.О 21 годині у ресторані-караоке George's Club (РЦ «Промінь»)- скрипаль віртуоз. Вхід: 100 гривень.Забронювати столик - за номером (050) 490 77 14.О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують на. Вхід: 150 гривень.Резервація столиків: 099 43 27 535.О 13.30 у Замку Любарта проведуть- живу зустріч з найбільшою українською ІТ-компанією - SoftServe. На заході говоритимуть про технології, кар`єрні можливості та тренди в ІТ.Прочитати детальніше про зусріч та зареєструватися - на сайті: https://hubs.ly/H0VYV5n0 О 18 годині у Волинському драмтеатрі -. Це камерна сцена. Режисер-постановник - заслужений діяч мистецтв УкраїниКупити білети можна за номером 050 66 28 938.О 19 годині у ГаРмИдЕр ангар-stage (вулиця Залізнична, 9) відбудеться. Пластична вистава створена на основі особистих переживань, відчуттів та осмислень творчою групою трипільської культури, її легенд та знакової системи. Вхід: 200 гривень. Всього є тільки 50 місць.Бронювання місць за номером: 099 740 02 76.

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