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Куди піти у Луцьку на вихідних 18–19 вересня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Куди піти у Луцьку на вихідних 18–19 вересня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
За вікном – осінь, та попри холодну і мокру погоду, слід шукати теплі емоції. Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Тож, у Луцьку організатори підготували багато цікавого.

Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, серед яких кожен зможе вибрати собі щось до душі.

Субота, 18 вересня

О 10 годині на стадіоні імені В. Завацького (вулиця Ярощука, 30) розпочнеться Всеукраїнський турнір з футболу «Кубок єднання». Це наймасштабніші в Україні дитячі спортивні змагання, у яких беруть участь 400 команд юних футболістів віком 10-11 років. Турнір триватиме 18-19 вересня.

Куди піти у Луцьку на вихідних 18–19 вересня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 18 годині у Волинському драмтеатрі покажуть виставу «Фрекен Жюлі
». Це камерна сцена. Режисер-постановник - заслужена артистка України Світлана Органіста.

Квитки - за номером 050 66 28 938.

Куди піти у Луцьку на вихідних 18–19 вересня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 21 годині у ресторані-караоке George's Club (РЦ «Промінь») виступить Андрій Волошко - скрипаль віртуоз. Вхід: 100 гривень.

Забронювати столик - за номером (050) 490 77 14.

Куди піти у Луцьку на вихідних 18–19 вересня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують на вечірку від Dj Presto. Вхід: 150 гривень.

Резервація столиків: 099 43 27 535.

Куди піти у Луцьку на вихідних 18–19 вересня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


Неділя, 19 вересня

О 13.30 у Замку Любарта проведуть Road Show - живу зустріч з найбільшою українською ІТ-компанією - SoftServe. На заході говоритимуть про технології, кар`єрні можливості та тренди в ІТ.

Прочитати детальніше про зусріч та зареєструватися - на сайті: https://hubs.ly/H0VYV5n0.

Куди піти у Луцьку на вихідних 18–19 вересня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 18 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Повернення в Соренто». Це камерна сцена. Режисер-постановник - заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.

Купити білети можна за номером 050 66 28 938.

Куди піти у Луцьку на вихідних 18–19 вересня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 19 годині у ГаРмИдЕр ангар-stage (вулиця Залізнична, 9) відбудеться вистава «Трипільські видіння». Пластична вистава створена на основі особистих переживань, відчуттів та осмислень творчою групою трипільської культури, її легенд та знакової системи. Вхід: 200 гривень. Всього є тільки 50 місць.

Бронювання місць за номером: 099 740 02 76.

Куди піти у Луцьку на вихідних 18–19 вересня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

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Теги: Луцьк, куди піти на вихідних, заходи, вистава, варте уваги, концерт, вечірка, турнір, зустріч
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