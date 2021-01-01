Куди піти у Луцьку на вихідних 18–19 вересня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
За вікном – осінь, та попри холодну і мокру погоду, слід шукати теплі емоції. Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Тож, у Луцьку організатори підготували багато цікавого.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, серед яких кожен зможе вибрати собі щось до душі.
Субота, 18 вересня
О 10 годині на стадіоні імені В. Завацького (вулиця Ярощука, 30) розпочнеться Всеукраїнський турнір з футболу «Кубок єднання». Це наймасштабніші в Україні дитячі спортивні змагання, у яких беруть участь 400 команд юних футболістів віком 10-11 років. Турнір триватиме 18-19 вересня.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі покажуть виставу «Фрекен Жюлі
». Це камерна сцена. Режисер-постановник - заслужена артистка України Світлана Органіста.
Квитки - за номером 050 66 28 938.
О 21 годині у ресторані-караоке George's Club (РЦ «Промінь») виступить Андрій Волошко - скрипаль віртуоз. Вхід: 100 гривень.
Забронювати столик - за номером (050) 490 77 14.
О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують на вечірку від Dj Presto. Вхід: 150 гривень.
Резервація столиків: 099 43 27 535.
Неділя, 19 вересня
О 13.30 у Замку Любарта проведуть Road Show - живу зустріч з найбільшою українською ІТ-компанією - SoftServe. На заході говоритимуть про технології, кар`єрні можливості та тренди в ІТ.
Прочитати детальніше про зусріч та зареєструватися - на сайті: https://hubs.ly/H0VYV5n0.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Повернення в Соренто». Це камерна сцена. Режисер-постановник - заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.
Купити білети можна за номером 050 66 28 938.
О 19 годині у ГаРмИдЕр ангар-stage (вулиця Залізнична, 9) відбудеться вистава «Трипільські видіння». Пластична вистава створена на основі особистих переживань, відчуттів та осмислень творчою групою трипільської культури, її легенд та знакової системи. Вхід: 200 гривень. Всього є тільки 50 місць.
Бронювання місць за номером: 099 740 02 76.
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, серед яких кожен зможе вибрати собі щось до душі.
Субота, 18 вересня
О 10 годині на стадіоні імені В. Завацького (вулиця Ярощука, 30) розпочнеться Всеукраїнський турнір з футболу «Кубок єднання». Це наймасштабніші в Україні дитячі спортивні змагання, у яких беруть участь 400 команд юних футболістів віком 10-11 років. Турнір триватиме 18-19 вересня.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі покажуть виставу «Фрекен Жюлі
». Це камерна сцена. Режисер-постановник - заслужена артистка України Світлана Органіста.
Квитки - за номером 050 66 28 938.
О 21 годині у ресторані-караоке George's Club (РЦ «Промінь») виступить Андрій Волошко - скрипаль віртуоз. Вхід: 100 гривень.
Забронювати столик - за номером (050) 490 77 14.
О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують на вечірку від Dj Presto. Вхід: 150 гривень.
Резервація столиків: 099 43 27 535.
Неділя, 19 вересня
О 13.30 у Замку Любарта проведуть Road Show - живу зустріч з найбільшою українською ІТ-компанією - SoftServe. На заході говоритимуть про технології, кар`єрні можливості та тренди в ІТ.
Прочитати детальніше про зусріч та зареєструватися - на сайті: https://hubs.ly/H0VYV5n0.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Повернення в Соренто». Це камерна сцена. Режисер-постановник - заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.
Купити білети можна за номером 050 66 28 938.
О 19 годині у ГаРмИдЕр ангар-stage (вулиця Залізнична, 9) відбудеться вистава «Трипільські видіння». Пластична вистава створена на основі особистих переживань, відчуттів та осмислень творчою групою трипільської культури, її легенд та знакової системи. Вхід: 200 гривень. Всього є тільки 50 місць.
Бронювання місць за номером: 099 740 02 76.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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