У Луцьку на Дубнівській перекинулася вантажівка з буряками. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентстві ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.



Аварія сталася біля Генерального консульства Республіки Польща.



Відео з місця автопригоди у фейсбук-спільноті Igor Kovalchuk.



У коментарі ІА ВолиньPost у патрульній поліції Волині повідомили, прибувши за вказаною адресою, патрульні виявили ДТП за участю вантажного автомобіля VOLVO FN-440 з напівпричіпом STAS. Як зазначили у пресслужбі патрульної поліції Волині, водій вантажівки перед початком руху не перевірив технічний стан вантажного транспортного засобу разом із причіпом перед виїздом, а також перед поворотом ліворуч з вул. Дубнівська на вул. Карпенка-Карого не вибрав безпечну швидкість руху та здійснив наїзд на пішохідне огородження вздовж тротуару, внаслідок чого перекинувся.



На щастя, ніхто не травмувався. Лише автомобіль отримав механічні пошкодження.



На керманича склали адмінматеріал за ч.1 ст. 139 КУпАП (Пошкодження дорожніх споруд).











Фото - Перший

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці 17 вересня на Дубнівській у Луцьку трапилася аварія за участю вантажного автомобіля.Про цеповідомили очевидці ДТП.Аварія сталася біля Генерального консульства Республіки Польща.Відео з місця автопригоди у фейсбук-спільноті розмістив користувачУ коментарі ІА ВолиньPost у патрульній поліції Волині повідомили, прибувши за вказаною адресою, патрульні виявили ДТП за участю вантажного автомобіля VOLVO FN-440 з напівпричіпом STAS. Як зазначили у пресслужбі патрульної поліції Волині, водій вантажівки перед початком руху не перевірив технічний стан вантажного транспортного засобу разом із причіпом перед виїздом, а також перед поворотом ліворуч з вул. Дубнівська на вул. Карпенка-Карого не вибрав безпечну швидкість руху та здійснив наїзд на пішохідне огородження вздовж тротуару, внаслідок чого перекинувся.На щастя, ніхто не травмувався. Лише автомобіль отримав механічні пошкодження.На керманича склали адмінматеріал за ч.1 ст. 139 КУпАП (Пошкодження дорожніх споруд).

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