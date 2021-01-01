вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на Дубнівській перекинулася вантажівка з буряками. ВІДЕО

У Луцьку на Дубнівській перекинулася вантажівка з буряками. ВІДЕО
Вранці 17 вересня на Дубнівській у Луцьку трапилася аварія за участю вантажного автомобіля.

Про це Інформаційному агентстві ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.

Аварія сталася біля Генерального консульства Республіки Польща.

Відео з місця автопригоди у фейсбук-спільноті розмістив користувач Igor Kovalchuk.

У коментарі ІА ВолиньPost у патрульній поліції Волині повідомили, прибувши за вказаною адресою, патрульні виявили ДТП за участю вантажного автомобіля VOLVO FN-440 з напівпричіпом STAS. Як зазначили у пресслужбі патрульної поліції Волині, водій вантажівки перед початком руху не перевірив технічний стан вантажного транспортного засобу разом із причіпом перед виїздом, а також перед поворотом ліворуч з вул. Дубнівська на вул. Карпенка-Карого не вибрав безпечну швидкість руху та здійснив наїзд на пішохідне огородження вздовж тротуару, внаслідок чого перекинувся.

На щастя, ніхто не травмувався. Лише автомобіль отримав механічні пошкодження.

На керманича склали адмінматеріал за ч.1 ст. 139 КУпАП (Пошкодження дорожніх споруд).





Фото - Перший

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Дубнівська, аварія, вантажівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
в ОДА буряки віз, до Погуляйка...
Відповісти
Вибір редактора
Чому досі працює «славнозвісна» луцька «Юнона»
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 17 вересня
Сьогодні, 09:36
У Луцьку на Дубнівській перекинулася вантажівка з буряками. ВІДЕО
Сьогодні, 09:21
За добу в Україні виявили 6624 нових випадки COVID-19
Сьогодні, 08:50
Вже сьогодні - неймовірна прем’єра від луцького театру «ГаРмИдЕр»
Сьогодні, 07:32
Лучанин виборов дві перемоги зі стрільби на змаганнях у США
Сьогодні, 06:04
Схожі новини
Влетів у паркан: у Луцьку вантажівка на швидкості ледве не збила пішоходів. ФОТО Влетів у паркан: у Луцьку вантажівка на швидкості ледве не збила пішоходів. ФОТО
09 серпень, 12:57
У Луцьку зіткнулися дві вантажівки У Луцьку зіткнулися дві вантажівки
22 квітень, 16:07
Аварія за участю маршрутки та вантажівки на Ківерцівській: пасажири розповіли про обставини ДТП Аварія за участю маршрутки та вантажівки на Ківерцівській: пасажири розповіли про обставини ДТП
25 березень, 19:37
Опублікували відео аварії на Ківерцівській, у якій зіткнулись вантажівка і маршрутка Опублікували відео аварії на Ківерцівській, у якій зіткнулись вантажівка і маршрутка
25 березень, 14:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 17 вересня
Сьогодні, 09:36
 0
У Луцьку на Дубнівській перекинулася вантажівка з буряками. ВІДЕО
Сьогодні, 09:21
 0
За добу в Україні виявили 6624 нових випадки COVID-19
Сьогодні, 08:50
 0
Вже сьогодні - неймовірна прем’єра від луцького театру «ГаРмИдЕр»
Сьогодні, 07:32
 0
Лучанин виборов дві перемоги зі стрільби на змаганнях у США
Сьогодні, 06:04
 0
Медіа
відео
1/8