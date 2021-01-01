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Курс валют у Луцьку на 17 вересня

Курс валют у Луцьку на 17 вересня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на 17 вересня такий: купівля – 26.591, а продаж – 26.826.

Євро при купівлі становить – 31.201, продажу – 31.606.

Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.375.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.565, продаж – 7.055.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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