Курс валют у Луцьку на 17 вересня





Євро при купівлі становить – 31.201, продажу – 31.606.



Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.375.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.565, продаж – 7.055.

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