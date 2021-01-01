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Півзахисник ФК «Волині» – серед найкращих у 8-му турі Першої ліги

Півзахисник ФК «Волині» – серед найкращих у 8-му турі Першої ліги
Перемога «Волині» над «Олімпіком» (2:1) у попередньому турі, звісно ж, не залишилася без уваги в індивідуальних номінаціях традиційних підбірок за підсумками першолігових «матчдеїв».

Про це повідомляють на офіційному сайті футбольного клубу.

Так, до збірної туру одразу двох ресурсів – порталу «FootBoom» та сайту «Спорт Арена» – потрапив іранський півзахисник Сіаваш Хагназарі. Разом з тим, на «Спорт Арені» він прогнозовано взяв ще дві номінацій – «Гол туру» та «Легіонер туру».

«Атакувальний півзахисник – Сіаваш Хагназарі

Топ-виступ Хагназарі – іранець провів однозначно найкращий матч після повернення в «Волинь». У столиці, де лучан приймав «Олімпік», Сіаваш уже в дебюті допоміг своїй команді здобути вирішальну перевагу. Це він задав правильний вектор першій результативній атаці, підключивши Климця, чий простріл замкнув Кобзар. Пізніше Хагназарі з нічого створив фактично переможний м’яч, коли з глибини наважився пробити за комір голкіперу!» - цитують колеги.

Нагадаємо, нещодавно «Волинь» офіційно дозаявила шістьох нових футболістів, які допомагатимуть «хрестоносцям» цього сезону в чемпіонаті та Кубку України, серед них - півзахисник Сіаваш Хагназарі.

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Теги: футбол, Волинь, номінації
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