Півзахисник ФК «Волині» – серед найкращих у 8-му турі Першої ліги
Сьогодні, 10:11
Перемога «Волині» над «Олімпіком» (2:1) у попередньому турі, звісно ж, не залишилася без уваги в індивідуальних номінаціях традиційних підбірок за підсумками першолігових «матчдеїв».
Про це повідомляють на офіційному сайті футбольного клубу.
Так, до збірної туру одразу двох ресурсів – порталу «FootBoom» та сайту «Спорт Арена» – потрапив іранський півзахисник Сіаваш Хагназарі. Разом з тим, на «Спорт Арені» він прогнозовано взяв ще дві номінацій – «Гол туру» та «Легіонер туру».
«Атакувальний півзахисник – Сіаваш Хагназарі
Топ-виступ Хагназарі – іранець провів однозначно найкращий матч після повернення в «Волинь». У столиці, де лучан приймав «Олімпік», Сіаваш уже в дебюті допоміг своїй команді здобути вирішальну перевагу. Це він задав правильний вектор першій результативній атаці, підключивши Климця, чий простріл замкнув Кобзар. Пізніше Хагназарі з нічого створив фактично переможний м’яч, коли з глибини наважився пробити за комір голкіперу!» - цитують колеги.
Нагадаємо, нещодавно «Волинь» офіційно дозаявила шістьох нових футболістів, які допомагатимуть «хрестоносцям» цього сезону в чемпіонаті та Кубку України, серед них - півзахисник Сіаваш Хагназарі.
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Про це повідомляють на офіційному сайті футбольного клубу.
Так, до збірної туру одразу двох ресурсів – порталу «FootBoom» та сайту «Спорт Арена» – потрапив іранський півзахисник Сіаваш Хагназарі. Разом з тим, на «Спорт Арені» він прогнозовано взяв ще дві номінацій – «Гол туру» та «Легіонер туру».
«Атакувальний півзахисник – Сіаваш Хагназарі
Топ-виступ Хагназарі – іранець провів однозначно найкращий матч після повернення в «Волинь». У столиці, де лучан приймав «Олімпік», Сіаваш уже в дебюті допоміг своїй команді здобути вирішальну перевагу. Це він задав правильний вектор першій результативній атаці, підключивши Климця, чий простріл замкнув Кобзар. Пізніше Хагназарі з нічого створив фактично переможний м’яч, коли з глибини наважився пробити за комір голкіперу!» - цитують колеги.
Нагадаємо, нещодавно «Волинь» офіційно дозаявила шістьох нових футболістів, які допомагатимуть «хрестоносцям» цього сезону в чемпіонаті та Кубку України, серед них - півзахисник Сіаваш Хагназарі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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