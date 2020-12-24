У Луцьку вантажівка зіткнулась з легковиком: потерпіла – у лікарні





Про це



Автопригода трапилася в обідню пору вчора, 17 вересня, по вулиці Рівненській в обласному центрі. Вантажівка Renault Master врізалася у легковий автомобіль Ford Fusion.



За кермом автомобіля Renault Master перебував 30-річний житель Одеської області. Водій допустив зіткнення з автомобілем Ford Fusion під керуванням 49-річного лучанина, який рухався у попутному напрямку.



Внаслідок ДТП 29-річна пасажирка легковика жителька Камінь-Каширського району отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення нейрохірургії.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Рівненській, що у Луцьку, вантажівка зіткнулася з легковиком. Постраждала пасажирка легковика.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Автопригода трапилася в обідню пору вчора, 17 вересня, по вулиці Рівненській в обласному центрі. Вантажівка Renault Master врізалася у легковий автомобіль Ford Fusion.За кермом автомобіля Renault Master перебував 30-річний житель Одеської області. Водій допустив зіткнення з автомобілем Ford Fusion під керуванням 49-річного лучанина, який рухався у попутному напрямку.Внаслідок ДТП 29-річна пасажирка легковика жителька Камінь-Каширського району отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення нейрохірургії.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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