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У Луцьку вантажівка зіткнулась з легковиком: потерпіла – у лікарні

У Луцьку вантажівка зіткнулась з легковиком: потерпіла – у лікарні
На вулиці Рівненській, що у Луцьку, вантажівка зіткнулася з легковиком. Постраждала пасажирка легковика.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Автопригода трапилася в обідню пору вчора, 17 вересня, по вулиці Рівненській в обласному центрі. Вантажівка Renault Master врізалася у легковий автомобіль Ford Fusion.

За кермом автомобіля Renault Master перебував 30-річний житель Одеської області. Водій допустив зіткнення з автомобілем Ford Fusion під керуванням 49-річного лучанина, який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП 29-річна пасажирка легковика жителька Камінь-Каширського району отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення нейрохірургії.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

У Луцьку вантажівка зіткнулась з легковиком: потерпіла – у лікарні

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Теги: Луцьк, ДТП, вантажівка, легковик, потерпіла, вулиця Рівненська
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