Коронавірус на Волині: де і скільки випадків недуги виявили за останню добу





Про це



Нові випаки недуги виявили у:



Луцький район – 63 хворий:



- Луцька ТГ – 32 хворих

- Боратинська ТГ – 1 хворий

- Берестечківська ТГ – 1 хворий

- Горохівська ТГ – 8 хворих

- Ківерцівська ТГ – 8 хворих

- Колківсвька ТГ – 2 хворих

- Мар’янівська ТГ – 1 хворий

- Олицька ТГ – 2 хворих

- Підгайцівська ТГ – 3 хворих

- Рожищенська ТГ – 1 хворий

- Торчинська ТГ – 3 хворих

- Цуманська ТГ – 1 хворий



Володимир-Волинський район – 37 хворих:



- Володимир- Волинська ТГ – 15 хворих

- Зимнівська ТГ – 5 хворих

- Іваничівська ТГ – 1 хворий

- Локачинська Тг – 4 хворих

- Нововолинська ТГ – 8 хворих

- Оваднівська ТГ – 2 хворих

- Павлівська ТГ – 2 хворих



Камінь-Каширський район – 20 хворих:



- Камінь-Каширська ТГ – 10 хворих

- Любешівська ТГ – 2 хворих

- Маневицька ТГ – 5 хворих

- Прилісненська ТГ – 3 хворих



Ковельський район – 49 хворих:



- Велицька ТГ – 1 хворий

- Велимчанська ТГ – 3 хворих

- Вишнівська ТГ – 1 хворий

- Голобська ТГ – 2 хворих

- Дубечненська ТГ - 1 хворий

- Дубівська ТГ – 1 хворий

- Ковельська ТГ – 16 хворих

- Луківська ТГ – 1 хворий

- Любомльська ТГ – 2 хворих

- Поворська ТГ – 1 хворий

- Сереховичівська ТГ – 1 хворий

- Смідинська ТГ – 1 хворий

- Старовижівська ТГ – 2 хворих

- Турійська ТГ – 15 хворих

- Шацька ТГ – 1 хворий



Усього станом на 17 вересня в області зареєстрували 63 775 випадків.



Одужали – 61 415 осіб (за останню добу – 23).



Летальні випадки – 1 217 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежили 281 043 особи, за останню добу – 964 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 169 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська ОДА.Нові випаки недуги виявили у:- Луцька ТГ – 32 хворих- Боратинська ТГ – 1 хворий- Берестечківська ТГ – 1 хворий- Горохівська ТГ – 8 хворих- Ківерцівська ТГ – 8 хворих- Колківсвька ТГ – 2 хворих- Мар’янівська ТГ – 1 хворий- Олицька ТГ – 2 хворих- Підгайцівська ТГ – 3 хворих- Рожищенська ТГ – 1 хворий- Торчинська ТГ – 3 хворих- Цуманська ТГ – 1 хворий- Володимир- Волинська ТГ – 15 хворих- Зимнівська ТГ – 5 хворих- Іваничівська ТГ – 1 хворий- Локачинська Тг – 4 хворих- Нововолинська ТГ – 8 хворих- Оваднівська ТГ – 2 хворих- Павлівська ТГ – 2 хворих- Камінь-Каширська ТГ – 10 хворих- Любешівська ТГ – 2 хворих- Маневицька ТГ – 5 хворих- Прилісненська ТГ – 3 хворих- Велицька ТГ – 1 хворий- Велимчанська ТГ – 3 хворих- Вишнівська ТГ – 1 хворий- Голобська ТГ – 2 хворих- Дубечненська ТГ - 1 хворий- Дубівська ТГ – 1 хворий- Ковельська ТГ – 16 хворих- Луківська ТГ – 1 хворий- Любомльська ТГ – 2 хворих- Поворська ТГ – 1 хворий- Сереховичівська ТГ – 1 хворий- Смідинська ТГ – 1 хворий- Старовижівська ТГ – 2 хворих- Турійська ТГ – 15 хворих- Шацька ТГ – 1 хворийУсього станом на 17 вересня в області зареєстрували 63 775 випадків.Одужали – 61 415 осіб (за останню добу – 23).Летальні випадки – 1 217 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 281 043 особи, за останню добу – 964 особи.

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