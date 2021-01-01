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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: де і скільки випадків недуги виявили за останню добу

Коронавірус на Волині: де і скільки випадків недуги виявили за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 169 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Нові випаки недуги виявили у:

Луцький район – 63 хворий:

- Луцька ТГ – 32 хворих
- Боратинська ТГ – 1 хворий
- Берестечківська ТГ – 1 хворий
- Горохівська ТГ – 8 хворих
- Ківерцівська ТГ – 8 хворих
- Колківсвька ТГ – 2 хворих
- Мар’янівська ТГ – 1 хворий
- Олицька ТГ – 2 хворих
- Підгайцівська ТГ – 3 хворих
- Рожищенська ТГ – 1 хворий
- Торчинська ТГ – 3 хворих
- Цуманська ТГ – 1 хворий

Володимир-Волинський район – 37 хворих:

- Володимир- Волинська ТГ – 15 хворих
- Зимнівська ТГ – 5 хворих
- Іваничівська ТГ – 1 хворий
- Локачинська Тг – 4 хворих
- Нововолинська ТГ – 8 хворих
- Оваднівська ТГ – 2 хворих
- Павлівська ТГ – 2 хворих

Камінь-Каширський район – 20 хворих:

- Камінь-Каширська ТГ – 10 хворих
- Любешівська ТГ – 2 хворих
- Маневицька ТГ – 5 хворих
- Прилісненська ТГ – 3 хворих

Ковельський район – 49 хворих:

- Велицька ТГ – 1 хворий
- Велимчанська ТГ – 3 хворих
- Вишнівська ТГ – 1 хворий
- Голобська ТГ – 2 хворих
- Дубечненська ТГ - 1 хворий
- Дубівська ТГ – 1 хворий
- Ковельська ТГ – 16 хворих
- Луківська ТГ – 1 хворий
- Любомльська ТГ – 2 хворих
- Поворська ТГ – 1 хворий
- Сереховичівська ТГ – 1 хворий
- Смідинська ТГ – 1 хворий
- Старовижівська ТГ – 2 хворих
- Турійська ТГ – 15 хворих
- Шацька ТГ – 1 хворий

Усього станом на 17 вересня в області зареєстрували 63 775 випадків.

Одужали – 61 415 осіб (за останню добу – 23).

Летальні випадки – 1 217 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 281 043 особи, за останню добу – 964 особи.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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