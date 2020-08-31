В Україні оголосили штормове попередження: чи омине Волинь
Сьогодні, 11:23
В Україні оголосили штормове попередження. Погодні умови зіпсуються.
Про це повідомляє прессслужба Укргідрометцентру.
Сьогодні, 17 вересня, на Заході України очікуються сильні дощі.
Зливи (І рівень небезпеки, жовтий) слід очікувати у:
• Закарпатській,
• Івано-Франківській,
• Львівській,
• Волинській,
• Рівненській областях.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Україну насуваються осінні зливи та похолодання: де чекати негоди
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Про це повідомляє прессслужба Укргідрометцентру.
Сьогодні, 17 вересня, на Заході України очікуються сильні дощі.
Зливи (І рівень небезпеки, жовтий) слід очікувати у:
• Закарпатській,
• Івано-Франківській,
• Львівській,
• Волинській,
• Рівненській областях.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Україну насуваються осінні зливи та похолодання: де чекати негоди
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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