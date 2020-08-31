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В Україні оголосили штормове попередження: чи омине Волинь

В Україні оголосили штормове попередження: чи омине Волинь
В Україні оголосили штормове попередження. Погодні умови зіпсуються.

Про це повідомляє прессслужба Укргідрометцентру.

Сьогодні, 17 вересня, на Заході України очікуються сильні дощі.

Зливи (І рівень небезпеки, жовтий) слід очікувати у:
• Закарпатській,
• Івано-Франківській,
• Львівській,
Волинській,
• Рівненській областях.

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Теги: штормове попередження, Волинь, дощі
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