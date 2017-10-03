У Луцьку троє людей отруїлися чадним газом: серед них – дитина
Сьогодні, 11:30
У Луцьку троє людей отруїлись чадним газом.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилась на вулиці Коновальця ввечері 16 вересня.
З симптомами отруєння чадним газом звернулись у швидку 50-річний чоловік та 51-річна жінка.
Як повідомив заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, 16 вересня до лікарні доставили жінку з діагнозом отруєння чадним газом. Постраждалу, в стані середньої тяжкості, госпіталізували. Наразі її стан стабілізувався. Невдовзі жінку переведуть з відділення детоксикації до терапевтичного відділення.
14-річну дівчинку з симптомами отруєння доставили в обласну дитячу лікарню.
Головне фото - ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилась на вулиці Коновальця ввечері 16 вересня.
З симптомами отруєння чадним газом звернулись у швидку 50-річний чоловік та 51-річна жінка.
Як повідомив заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, 16 вересня до лікарні доставили жінку з діагнозом отруєння чадним газом. Постраждалу, в стані середньої тяжкості, госпіталізували. Наразі її стан стабілізувався. Невдовзі жінку переведуть з відділення детоксикації до терапевтичного відділення.
14-річну дівчинку з симптомами отруєння доставили в обласну дитячу лікарню.
Головне фото - ілюстративне
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