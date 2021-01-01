Керівник волинського клубу козацького бойового мистецтва «Герць» отримав премію Кабміну

Роман Ковальчук отримав премію Кабінету міністрів України.



Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.



За словами Романа Ковальчука, відзнаку йому вручили за особливі досягнення молоді у розбудові України.



"Учора в Києві отримав диплом і премію від Кабінет Міністрів України.

Вдячний усім, хто підтримував і вірив у мене!", - зазначив керівник «Герцю».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівник спортивного клубу козацького бойового мистецтва «Герць»отримав премію Кабінету міністрів України.Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.За словами Романа Ковальчука, відзнаку йому вручили за особливі досягнення молоді у розбудові України."Учора в Києві отримав диплом і премію від Кабінет Міністрів України.Вдячний усім, хто підтримував і вірив у мене!", - зазначив керівник «Герцю».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію