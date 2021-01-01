Керівник волинського клубу козацького бойового мистецтва «Герць» отримав премію Кабміну
Сьогодні, 13:36
Керівник спортивного клубу козацького бойового мистецтва «Герць» Роман Ковальчук отримав премію Кабінету міністрів України.
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
За словами Романа Ковальчука, відзнаку йому вручили за особливі досягнення молоді у розбудові України.
"Учора в Києві отримав диплом і премію від Кабінет Міністрів України.
Вдячний усім, хто підтримував і вірив у мене!", - зазначив керівник «Герцю».
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Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
За словами Романа Ковальчука, відзнаку йому вручили за особливі досягнення молоді у розбудові України.
"Учора в Києві отримав диплом і премію від Кабінет Міністрів України.
Вдячний усім, хто підтримував і вірив у мене!", - зазначив керівник «Герцю».
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