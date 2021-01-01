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Керівник волинського клубу козацького бойового мистецтва «Герць» отримав премію Кабміну

Керівник волинського клубу козацького бойового мистецтва «Герць» отримав премію Кабміну
Керівник спортивного клубу козацького бойового мистецтва «Герць» Роман Ковальчук отримав премію Кабінету міністрів України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами Романа Ковальчука, відзнаку йому вручили за особливі досягнення молоді у розбудові України.

"Учора в Києві отримав диплом і премію від Кабінет Міністрів України.
Вдячний усім, хто підтримував і вірив у мене!", - зазначив керівник «Герцю».
Керівник волинського клубу козацького бойового мистецтва «Герць» отримав премію Кабміну
Керівник волинського клубу козацького бойового мистецтва «Герць» отримав премію Кабміну
Керівник волинського клубу козацького бойового мистецтва «Герць» отримав премію Кабміну
Керівник волинського клубу козацького бойового мистецтва «Герць» отримав премію Кабміну

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Теги: премія, Герць
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