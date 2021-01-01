Єгипет не визнає українські COVID-сертифікати: пояснили причину





Про це повідомляє



Як відомо, влада країни вимагає, щоб паперовий сертифікат містив QR-код. Оскільки в українських лікарнях підтвердження про вакцинацію друкують без такого коду, – наші сертифікати в Єгипті не визнають.



Щодо електронного COVID-сертифікату в додатку Дія, то він містить QR-код, однак поки що Україна і Єгипет не домовилися про взаємне визнання такого виду документів.



"Зараз Єгипет приймає лише сертифікати, які надають в видрукованому вигляді з підписами і печатками й з обов'язковим QR-кодом. Оскільки сертифікати українського зразка не мають QR-коду, туристам для в'їзду в Єгипет необхідно робити ПЛР-тест", – повідомили у посольстві Єгипту в Україні.



У результаті, туристи, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, повинні зробити тест на COVID-19 перед в'їздом до Єгипту, не пізніше ніж за 72 години.



За даними консульської служби МЗС України, якщо мандрівник летить в курортні міста – Хургада, Шарм-ель-Шейх, Марса-Алам й Таба, тест можна зробити по прильоту. Його вартість складає 30 доларів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вакцинованих туристів з України виникають складнощі із в'їздом до курортного Єгипту. Річ у тім, що тамтешні прикордонники наразі не визнають українські сертифікати про вакцинацію.Про це повідомляє 24 канал. Як відомо, влада країни вимагає, щоб паперовий сертифікат містив QR-код. Оскільки в українських лікарнях підтвердження про вакцинацію друкують без такого коду, – наші сертифікати в Єгипті не визнають.Щодо електронного COVID-сертифікату в додатку Дія, то він містить QR-код, однак поки що Україна і Єгипет не домовилися про взаємне визнання такого виду документів."Зараз Єгипет приймає лише сертифікати, які надають в видрукованому вигляді з підписами і печатками й з обов'язковим QR-кодом. Оскільки сертифікати українського зразка не мають QR-коду, туристам для в'їзду в Єгипет необхідно робити ПЛР-тест", – повідомили у посольстві Єгипту в Україні.У результаті, туристи, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, повинні зробити тест на COVID-19 перед в'їздом до Єгипту, не пізніше ніж за 72 години.За даними консульської служби МЗС України, якщо мандрівник летить в курортні міста – Хургада, Шарм-ель-Шейх, Марса-Алам й Таба, тест можна зробити по прильоту. Його вартість складає 30 доларів.

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