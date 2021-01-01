Скільки безробітних волинян отримали одноразову допомогу на відкриття бізнесу





Про це у коментарі Роман Романюк.



З його слів, загальне фінансування послуги у 2021 році становить майже пів мільйона гривень.



"У 2020 році таку допомогу отримали 43 особи на загальне фінансування майже 500 тисяч гривень. Середній розмір допомоги по безробіттю за минулий рік склав приблизно 45 тисяч гривень", – повідомив Роман Романюк.



Максимальний розмір допомоги на відкриття власної справи, який можуть отримати безробітні – 90-95 тисяч гривень. Керівник центру зайнятості додає: за 16-річний період існування такої одноразової допомоги, майже 10 тисяч безробітних волинян отримали одноразову допомогу на відкриття власної справи.



Частина цих волинян, зазначив Роман Романюк, потім закрили власні справи. Однак значна частина продовжує працювати в різних сферах та галузях як підприємці.



"У переважній більшості люди цікавляться торгівлею, наданням різного роду послуг та сільськогосподарським господарством. Люди, котрі виїхали працювати за кордон, привезли досвід, зокрема досвід розведення малини в промисловому виробництві. Засаджують гектарами часник, бо мають досвід та доступ до інформації", – додав Роман Романюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині станом на 16 вересня одноразову допомогу на відкриття підприємницької діяльності отримали 14 безробітних осіб.Про це у коментарі Суспільному повідомив директор обласного центру зайнятостіЗ його слів, загальне фінансування послуги у 2021 році становить майже пів мільйона гривень."У 2020 році таку допомогу отримали 43 особи на загальне фінансування майже 500 тисяч гривень. Середній розмір допомоги по безробіттю за минулий рік склав приблизно 45 тисяч гривень", – повідомив Роман Романюк.Максимальний розмір допомоги на відкриття власної справи, який можуть отримати безробітні – 90-95 тисяч гривень. Керівник центру зайнятості додає: за 16-річний період існування такої одноразової допомоги, майже 10 тисяч безробітних волинян отримали одноразову допомогу на відкриття власної справи.Частина цих волинян, зазначив Роман Романюк, потім закрили власні справи. Однак значна частина продовжує працювати в різних сферах та галузях як підприємці."У переважній більшості люди цікавляться торгівлею, наданням різного роду послуг та сільськогосподарським господарством. Люди, котрі виїхали працювати за кордон, привезли досвід, зокрема досвід розведення малини в промисловому виробництві. Засаджують гектарами часник, бо мають досвід та доступ до інформації", – додав Роман Романюк.

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