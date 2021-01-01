Розповіли, чи збільшать премії керівникам освітніх закладів Підгайцівської громади

З ініціативою підвищити надбавки керівникам шкіл та садків до бюджетної комісії Підгайцівської сільської ради звернулась депутатка від політичної партії «За майбутнє», директорка Піддубцівського ліцею. Обговорювали це питання і депутати сільради у «різному».Про це інформують у пресслужбі Підгайцівської громади.На її думку, усім керівникам шкіл та садків, незалежно від того 50 дітей там навчається чи 1000, у 2021-2022 році варто встановити надбавки за складність, напруженість в роботі у розмірі 50% від ставки заробітної плати. Нині чинна щомісячна надбавка для директорів шкіл 9-річок - на рівні 10%, 11-річок – 20%, 30% та 50% - все залежить від кількості учнів у закладі.Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської радирозповіла, що у громаді - 12 шкіл, 6 з них мають наповнюваність менш як 100 учнів. Тому тариф, який закладався у поточному році, врахував особливості навантаження на керівників закладів та був погоджений бюджетною комісією та сесією.Очільниця відділу освіти зазначає, що середня зарплата директорів ЗЗСО Підгайцівської громади – близько 20 тисяч гривень, дехто за вислугу років має навіть більшу.Окрім того, до Дня працівників освіти усі педагогічні працівники освітніх закладів – від директорів до молодих учителів, які приступили до роботи з нового навчального року, отримають премію з нагоди професійного свята у розмірі 100% посадового окладу.Педагоги дитячих садків за нагоди Дня вихователя, який у цьому році буде відзначатись 27 вересня, теж отримають премію у розмірі 100% посадового окладу. Варто додати, що з 1 вересня 2021 року Підгайцівська сільська рада вирішила збільшити надбавку за престижність педагогічної праці усім вихователям до 30%, раніше було 20%.До Всеукраїнського Дня бібліотек премії у розмірі одного посадового окладу отримають усі бібліотекарі Підгайцівської громади.Обслуговуючий персонал шкіл та дитсадків теж не оминули увагою, вони винагороду за працю отримали до Дня Незалежності України.Під час останнього засідання сесії депутати Підгайцівської сільської ради обговорили підняття премій директорам шкіл та садків, однак зауважили, що сільська рада не дотрималась рекомендацій Міністерства освіти та науки України щодо закриття малокомплектних шкіл, тому навантаження на місцевий бюджет у 2022 році збільшиться.Оплату праці педагогічних працівників потрібно буде дофінансовувати, навіть, якщо надбавку не збільшувати, оскільки державної субвенції на ці потреби не вистачило вже у цьому році – 1,5 мільйони з бюджету громади вже передали відділу освіти.Депутати доручили відділу фінансів вивчити можливості бюджету громади щодо додаткових витрат на галузь освіти.