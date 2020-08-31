Заборгованість за доставку газу на Волині – 25 мільйонів гривень

З початку року кількість боржників за доставку газу зменшилась, проте сумма їх заборгованості невпинно зростає і наразі становить майже 30 млн грн.Про це інформує пресслужба АТ «Волиньгаз».За 8 місяців 2021 року борги побутових споживачів Волинської області за доставку газу сягнули 25 млн грн. Разом з тим, значно скоротилася кількість споживачів, які не платили за розподіл жодного разу протягом останніх двох років. Якщо у кінці 2020 року їх було майже 14 тисяч, то станом на 1 вересня 2021 року кількість клієнтів компанії, що частково або повністю розрахувалися із накопиченими боргами, зменшилась на 42%.«Кошти, які волиняни сплачують за доставку газу, АТ «Волиньгаз» спрямовує на повноцінне функціонування аварійно-диспетчерської служби 104, утримання у справному технічному стані газорозподільних мереж різних форм власності та споруд на них, модернізацію, капітальні і поточні ремонти, підтримання належного тиску в газорозподільній системі. Усе це для того, щоб газ був доставлений кожному з 250 тис. побутових клієнтів. Саме тому від своєчасної оплати за доставку газу залежить безперебійність і безаварійність газопостачання», - зазначив комерційний директор АТ «Волиньгаз»Через несплату і борги клієнтів «Волиньгаз» змушений звертатись до суду та стягувати заборгованість у примусовому порядку. Наразі у компанії продовжується активна робота з розсилки досудових попереджень боржникам. Крім суми боргу, таким споживачам доведеться сплатити також судові витрати та виконавчий збір у розмірі 10% від суми заборгованості.Більше того, наразі боржники ризикують залишитися без газопостачання. Адже з 20 серпня 2021 року відповідно до Закону України №1657-IX знято мораторій на відключення споживачів від комунальних послуг, що мають заборгованість. Заборона на відключення діятиме тільки в регіонах, де встановлено «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки.«Волиньгаз» закликає споживачів не допускати накопичення боргів за доставку газу, розраховуватися за надані послуги у встановлений термін, до 20 числа щомісяця і користуватися для оплати онлайн сервісами: Особистим кабінетом на сайті 104.ua, мобільними додатками 104 Mobile і 104 Mobile Light, а також чат-ботами 7104ua в Viber і Telegram.