Волинський дзюдоїст став чемпіоном України. ФОТО
Сьогодні, 19:00
З 14 по 16 вересня 2021 року у місті Дніпро відбувся чемпіонат України з дзюдо серед молоді до 23 років. Спортсмени Волині гідно представили область, здобувши чотири медалі різного ґатунку.
Про це повідомляють в Управлінні у справах молоді та спорту ОДА.
Зокрема, чемпіоном України став Чернов Вадим у ваговій категорії 66 кг.
Бронзовими призерами чемпіонату стали Станіслав Гуленков у ваговій категорії 81 кг, Пилипюк Катерина у ваговій категорії у ваговій категорії 48 кг, Ляшук Дарина у ваговій категорії 63 кг.
У загальнокомандному заліку Волинська область посіла 5 місце.
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Про це повідомляють в Управлінні у справах молоді та спорту ОДА.
Зокрема, чемпіоном України став Чернов Вадим у ваговій категорії 66 кг.
Бронзовими призерами чемпіонату стали Станіслав Гуленков у ваговій категорії 81 кг, Пилипюк Катерина у ваговій категорії у ваговій категорії 48 кг, Ляшук Дарина у ваговій категорії 63 кг.
У загальнокомандному заліку Волинська область посіла 5 місце.
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