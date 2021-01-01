Волинський дзюдоїст став чемпіоном України. ФОТО





Про це повідомляють в Управлінні у справах молоді та спорту ОДА.



Зокрема, чемпіоном України став Чернов Вадим у ваговій категорії 66 кг.



Бронзовими призерами чемпіонату стали Станіслав Гуленков у ваговій категорії 81 кг, Пилипюк Катерина у ваговій категорії у ваговій категорії 48 кг, Ляшук Дарина у ваговій категорії 63 кг.



У загальнокомандному заліку Волинська область посіла 5 місце.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 14 по 16 вересня 2021 року у місті Дніпро відбувся чемпіонат України з дзюдо серед молоді до 23 років. Спортсмени Волині гідно представили область, здобувши чотири медалі різного ґатунку.Про це повідомляють в Управлінні у справах молоді та спорту ОДА.Зокрема, чемпіоном України ставу ваговій категорії 66 кг.Бронзовими призерами чемпіонату сталиу ваговій категорії 81 кг,у ваговій категорії у ваговій категорії 48 кг,у ваговій категорії 63 кг.У загальнокомандному заліку Волинська область посіла 5 місце.

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