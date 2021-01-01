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Волинський дзюдоїст став чемпіоном України. ФОТО

Волинський дзюдоїст став чемпіоном України. ФОТО
З 14 по 16 вересня 2021 року у місті Дніпро відбувся чемпіонат України з дзюдо серед молоді до 23 років. Спортсмени Волині гідно представили область, здобувши чотири медалі різного ґатунку.

Про це повідомляють в Управлінні у справах молоді та спорту ОДА.

Зокрема, чемпіоном України став Чернов Вадим у ваговій категорії 66 кг.

Бронзовими призерами чемпіонату стали Станіслав Гуленков у ваговій категорії 81 кг, Пилипюк Катерина у ваговій категорії у ваговій категорії 48 кг, Ляшук Дарина у ваговій категорії 63 кг.

У загальнокомандному заліку Волинська область посіла 5 місце.
Волинський дзюдоїст став чемпіоном України. ФОТО
Волинський дзюдоїст став чемпіоном України. ФОТО
Волинський дзюдоїст став чемпіоном України. ФОТО
Волинський дзюдоїст став чемпіоном України. ФОТО

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Теги: дзюдо, Волинь, чемпіонат України
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