На Волині зіткнулися дві автівки: позашляховик врізався у паркан





Про це повідомили у



ДТП сталася зранку, 17 вересня, на вулиці Княгині Ольги. Не розминулися автомобілі Mitsubishi та Volkswagen. Чорний Mitsubishi, ймовірно, від удару відкинуло в паркан.



Автівки зазнали механічних ушкоджень.



На місці працює екіпаж патрульної поліції.



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