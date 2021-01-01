На Волині зіткнулися дві автівки: позашляховик врізався у паркан
Сьогодні, 12:32
У Володимирі-Волинському сталася аварія.
Про це повідомили у фейсбук-спільноті Твій Володимир.
ДТП сталася зранку, 17 вересня, на вулиці Княгині Ольги. Не розминулися автомобілі Mitsubishi та Volkswagen. Чорний Mitsubishi, ймовірно, від удару відкинуло в паркан.
Автівки зазнали механічних ушкоджень.
На місці працює екіпаж патрульної поліції.
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Про це повідомили у фейсбук-спільноті Твій Володимир.
ДТП сталася зранку, 17 вересня, на вулиці Княгині Ольги. Не розминулися автомобілі Mitsubishi та Volkswagen. Чорний Mitsubishi, ймовірно, від удару відкинуло в паркан.
Автівки зазнали механічних ушкоджень.
На місці працює екіпаж патрульної поліції.
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