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Луцьком їздитимуть нові автобуси. ФОТО

Луцьком їздитимуть нові автобуси. ФОТО
До роботи на міських автобусних маршрутах готується новий перевізник з сучасними комфортними автобусами.

Про це інформує у Facebook мер Луцька Ігор Поліщук.

На маршрути міста виїдуть MAN A21, дизель, ЄВРО 5 та VAN HOOL A330, дизель, ЄВРО 5, які мають систему кондиціонування та доступні для людей з інвалідністю.

Автобуси наразі знаходяться вже в Луцьку та проходять підготовку перед запуском на маршрут, зазначив Ігор Поліщук.
Луцьком їздитимуть нові автобуси. ФОТО
Луцьком їздитимуть нові автобуси. ФОТО
Луцьком їздитимуть нові автобуси. ФОТО
Луцьком їздитимуть нові автобуси. ФОТО
Луцьком їздитимуть нові автобуси. ФОТО
Луцьком їздитимуть нові автобуси. ФОТО
Луцьком їздитимуть нові автобуси. ФОТО
Луцьком їздитимуть нові автобуси. ФОТО

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Теги: автобуси, MAN, Луцьк
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Коментарі 2
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В Італії такі мани їздять на міських і приміських маршрутах. Тільки здебільшого оранжевого кольору. :)
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Європа відмовляється від дизеля,а ми як смітник - все сюди стягуємо. Нащо нам чисте повітря.....
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