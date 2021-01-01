Луцьком їздитимуть нові автобуси. ФОТО
Сьогодні, 12:55
До роботи на міських автобусних маршрутах готується новий перевізник з сучасними комфортними автобусами.
Про це інформує у Facebook мер Луцька Ігор Поліщук.
На маршрути міста виїдуть MAN A21, дизель, ЄВРО 5 та VAN HOOL A330, дизель, ЄВРО 5, які мають систему кондиціонування та доступні для людей з інвалідністю.
Автобуси наразі знаходяться вже в Луцьку та проходять підготовку перед запуском на маршрут, зазначив Ігор Поліщук.
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Про це інформує у Facebook мер Луцька Ігор Поліщук.
На маршрути міста виїдуть MAN A21, дизель, ЄВРО 5 та VAN HOOL A330, дизель, ЄВРО 5, які мають систему кондиціонування та доступні для людей з інвалідністю.
Автобуси наразі знаходяться вже в Луцьку та проходять підготовку перед запуском на маршрут, зазначив Ігор Поліщук.
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Коментарі 2
В Італії такі мани їздять на міських і приміських маршрутах. Тільки здебільшого оранжевого кольору. :)
Європа відмовляється від дизеля,а ми як смітник - все сюди стягуємо. Нащо нам чисте повітря.....
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