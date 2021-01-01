Луцьком їздитимуть нові автобуси. ФОТО





Про це інформує у Ігор Поліщук.



На маршрути міста виїдуть MAN A21, дизель, ЄВРО 5 та VAN HOOL A330, дизель, ЄВРО 5, які мають систему кондиціонування та доступні для людей з інвалідністю.



Автобуси наразі знаходяться вже в Луцьку та проходять підготовку перед запуском на маршрут, зазначив Ігор Поліщук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До роботи на міських автобусних маршрутах готується новий перевізник з сучасними комфортними автобусами.Про це інформує у Facebook мер ЛуцькаНа маршрути міста виїдуть MAN A21, дизель, ЄВРО 5 та VAN HOOL A330, дизель, ЄВРО 5, які мають систему кондиціонування та доступні для людей з інвалідністю.Автобуси наразі знаходяться вже в Луцьку та проходять підготовку перед запуском на маршрут, зазначив Ігор Поліщук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію