Без водійських прав та номерного знака: у Луцьку затримали п'янючого скутериста





Про це



Сьогодні, 17 вересня, близько опівночі, під час патрулювання вулицею Потебні, що у Луцьку, патрульні помітили транспортний засіб Yamaha, водій якого керував з порушенням ПДР та без номерного знака.



Під час перевірки документів, патрульні виявили, що 50-річний чоловік не має свідоцтва про реєстрацію, посвідчення водія та поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.



Окрім цього, під час спілкування з кермувальником інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.



У присутності двох свідків чоловік пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 3,20 проміле, що у 16 разів перевищує допустиму норму.



У результаті на керманича склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші чотири адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі патрульні спіймали водія, в якого у 16 разів була перевищена норма алкоголю.Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.Сьогодні, 17 вересня, близько опівночі, під час патрулювання вулицею Потебні, що у Луцьку, патрульні помітили транспортний засіб Yamaha, водій якого керував з порушенням ПДР та без номерного знака.Під час перевірки документів, патрульні виявили, що 50-річний чоловік не має свідоцтва про реєстрацію, посвідчення водія та поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.Окрім цього, під час спілкування з кермувальником інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.У присутності двох свідків чоловік пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 3,20 проміле, що у 16 разів перевищує допустиму норму.У результаті на керманича склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші чотири адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.

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