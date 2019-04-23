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Без водійських прав та номерного знака: у Луцьку затримали п'янючого скутериста

Без водійських прав та номерного знака: у Луцьку затримали п'янючого скутериста
Луцькі патрульні спіймали водія, в якого у 16 разів була перевищена норма алкоголю.

Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.

Сьогодні, 17 вересня, близько опівночі, під час патрулювання вулицею Потебні, що у Луцьку, патрульні помітили транспортний засіб Yamaha, водій якого керував з порушенням ПДР та без номерного знака.

Під час перевірки документів, патрульні виявили, що 50-річний чоловік не має свідоцтва про реєстрацію, посвідчення водія та поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Окрім цього, під час спілкування з кермувальником інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

У присутності двох свідків чоловік пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 3,20 проміле, що у 16 разів перевищує допустиму норму.

У результаті на керманича склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші чотири адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.

Без водійських прав та номерного знака: у Луцьку затримали п'янючого скутериста

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Теги: Луцьк, мотоцикліст, п'яний водій, права
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