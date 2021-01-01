Що одягати в університет цієї осені*
Сьогодні, 16:21
Студенти можуть радіти, адже позаду залишилася нудна шкільна форма. Тепер кожна модниця може ставати особистим стилістом і вибирати для себе образ на свій смак. Ще одна хороша новина — строгий і офіційний дрес-код почав здавати позиції й частіше в університетських стінах можна зустріти студентів в casual стилі. Потрібно пам'ятати про рамки, адже стримані костюми жіночі будуть доречними, а ось пляжні шорти і топ краще все-таки залишити для більш відповідного часу.
Від яких речей в гардеробі варто відмовитися студентці?
Головний закон стильного гардеробу — доречність. Наприклад, обтягуючі сукні з сильним декольте будуть мати чудовий вигляд на урочистому заході або вечірці, а ось в університеті цей образ буде не до місця.
Тому точно варто залишити на інший випадок такі речі:
- занадто короткі спідниці та шорти;
- одяг з вираженим декольте;
- прозорий одяг;
- штани з великими дірками;
- занадто високі підбори.
У деяких образах і ці речі будуть гармонійними, питання лише в тому, як ви зумієте їх правильно поєднувати.
Ідеї для стильних образів на пари
Безумовний лідер осіннього сезону — жіночі костюми від Modiva. Вони вдало вписалися в повсякденне життя і перестали бути еталоном лише офіційного стилю. Перевага такого вибору в тому, що ви зможете урізноманітнити аутфіти, комбінуючи окремо піджак і штани/спідницю з різними елементами одягу. Інші безпрограшні варіанти:
- блузки будь-якого фасону і кольору, які чудово поєднуються як з кюлотами, так і з джинсами;
- светри та кардигани зігріють у дощову осінь і зроблять будь-який образ неймовірно затишним;
- спідниця довжини міді та максі дозволяє придумати 1001 трендовий образ, при цьому всі вони будуть виглядати стриманими.
Не бійтеся носити oversize речі і використовувати аксесуари, адже саме вони іноді задають тон всьому аутфіту. Кольори можуть бути різними, в тому числі і яскравими, оскільки чорно-білі тони вже давно неактуальні і навіть офісні співробітники вибирають більш цікаву колірну гаму для свого гардеробу.
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Від яких речей в гардеробі варто відмовитися студентці?
Головний закон стильного гардеробу — доречність. Наприклад, обтягуючі сукні з сильним декольте будуть мати чудовий вигляд на урочистому заході або вечірці, а ось в університеті цей образ буде не до місця.
Тому точно варто залишити на інший випадок такі речі:
- занадто короткі спідниці та шорти;
- одяг з вираженим декольте;
- прозорий одяг;
- штани з великими дірками;
- занадто високі підбори.
У деяких образах і ці речі будуть гармонійними, питання лише в тому, як ви зумієте їх правильно поєднувати.
Ідеї для стильних образів на пари
Безумовний лідер осіннього сезону — жіночі костюми від Modiva. Вони вдало вписалися в повсякденне життя і перестали бути еталоном лише офіційного стилю. Перевага такого вибору в тому, що ви зможете урізноманітнити аутфіти, комбінуючи окремо піджак і штани/спідницю з різними елементами одягу. Інші безпрограшні варіанти:
- блузки будь-якого фасону і кольору, які чудово поєднуються як з кюлотами, так і з джинсами;
- светри та кардигани зігріють у дощову осінь і зроблять будь-який образ неймовірно затишним;
- спідниця довжини міді та максі дозволяє придумати 1001 трендовий образ, при цьому всі вони будуть виглядати стриманими.
Не бійтеся носити oversize речі і використовувати аксесуари, адже саме вони іноді задають тон всьому аутфіту. Кольори можуть бути різними, в тому числі і яскравими, оскільки чорно-білі тони вже давно неактуальні і навіть офісні співробітники вибирають більш цікаву колірну гаму для свого гардеробу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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