Що одягати в університет цієї осені*





Від яких речей в гардеробі варто відмовитися студентці?



Головний закон стильного гардеробу — доречність. Наприклад, обтягуючі сукні з сильним декольте будуть мати чудовий вигляд на урочистому заході або вечірці, а ось в університеті цей образ буде не до місця.



Тому точно варто залишити на інший випадок такі речі:



- занадто короткі спідниці та шорти;

- одяг з вираженим декольте;

- прозорий одяг;

- штани з великими дірками;

- занадто високі підбори.



У деяких образах і ці речі будуть гармонійними, питання лише в тому, як ви зумієте їх правильно поєднувати.



Ідеї для стильних образів на пари



Безумовний лідер осіннього сезону — жіночі костюми від Modiva. Вони вдало вписалися в повсякденне життя і перестали бути еталоном лише офіційного стилю. Перевага такого вибору в тому, що ви зможете урізноманітнити аутфіти, комбінуючи окремо піджак і штани/спідницю з різними елементами одягу. Інші безпрограшні варіанти:



- блузки будь-якого фасону і кольору, які чудово поєднуються як з кюлотами, так і з джинсами;

- светри та кардигани зігріють у дощову осінь і зроблять будь-який образ неймовірно затишним;

- спідниця довжини міді та максі дозволяє придумати 1001 трендовий образ, при цьому всі вони будуть виглядати стриманими.



Не бійтеся носити oversize речі і використовувати аксесуари, адже саме вони іноді задають тон всьому аутфіту. Кольори можуть бути різними, в тому числі і яскравими, оскільки чорно-білі тони вже давно неактуальні і навіть офісні співробітники вибирають більш цікаву колірну гаму для свого гардеробу.







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