На Волині під поїзд кинувся пенсіонер, чоловік загинув

У Ківерцях під колесами потяга загинув пенсіонер.Інцидент трапився сьогодні вранці, 17 вересня, на залізничному переїзді по вулиці Літописній, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Близько 9 години ранку до поліції надійшло повідомлення, що під пасажирський потяг Одеса - Ковель кинувся чоловік, який від отриманих травм помер. На місце виїхала слідчо-оперативна група.З’ясувалося, що загиблий місцевий житель. Йому 61-рік.Відомості зареєстровали у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження за ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.Тіло направлять на проведення судово-медичної експертизи. Поліція з’ясовує усі обставини трагедії.