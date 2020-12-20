Волинські спортсмени – призери чемпіонату з боксу. ФОТО





У змаганнях за медалі боролися 172 боксери з Сумської, Волинської, Закарпатської, Миколаївської , Херсонської, Харківської, Рівненської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Житомирської, Київської областей та м.Києва, інформує управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.



Волинську область на чемпіонаті достойно представили спортсмени Волинської області, здобувши в скарбничку області 4 медалі різного ґатунку.



Чемпіонами стали: Зарудницький Вадим у ваговій категорії 54 кг та Дубень Олег у ваговій категорії 70 кг. Бєлік Іван виборов срібну сходинку п’єдесталу у ваговій категорії 37, а Ардель Дмитро здобув "бронзу" у ваговій категорії 48 кг.



Тренували спортсменів Боярчук Василь, Камєнев Артур та Жайворонко Бориса.







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