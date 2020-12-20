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Волинські спортсмени – призери чемпіонату з боксу. ФОТО

Волинські спортсмени – призери чемпіонату з боксу. ФОТО
Протягом 11-15 вересня 2021 року в місті Очакові Миколаївської області відбувся чемпіонат ГО ФСТ "Спартак" з боксу серед юнаків 2008-2009 рр.н. та юніорів 2006-2007 рр.н.

У змаганнях за медалі боролися 172 боксери з Сумської, Волинської, Закарпатської, Миколаївської , Херсонської, Харківської, Рівненської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Житомирської, Київської областей та м.Києва, інформує управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Волинську область на чемпіонаті достойно представили спортсмени Волинської області, здобувши в скарбничку області 4 медалі різного ґатунку.

Чемпіонами стали: Зарудницький Вадим у ваговій категорії 54 кг та Дубень Олег у ваговій категорії 70 кг. Бєлік Іван виборов срібну сходинку п’єдесталу у ваговій категорії 37, а Ардель Дмитро здобув "бронзу" у ваговій категорії 48 кг.

Тренували спортсменів Боярчук Василь, Камєнев Артур та Жайворонко Бориса.

Волинські спортсмени – призери чемпіонату з боксу. ФОТО
Волинські спортсмени – призери чемпіонату з боксу. ФОТО
Волинські спортсмени – призери чемпіонату з боксу. ФОТО
Волинські спортсмени – призери чемпіонату з боксу. ФОТО
Волинські спортсмени – призери чемпіонату з боксу. ФОТО


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Теги: спорт, бокс, Волинь, призери
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