Волинські спортсмени – призери чемпіонату з боксу. ФОТО
Сьогодні, 13:58
Протягом 11-15 вересня 2021 року в місті Очакові Миколаївської області відбувся чемпіонат ГО ФСТ "Спартак" з боксу серед юнаків 2008-2009 рр.н. та юніорів 2006-2007 рр.н.
У змаганнях за медалі боролися 172 боксери з Сумської, Волинської, Закарпатської, Миколаївської , Херсонської, Харківської, Рівненської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Житомирської, Київської областей та м.Києва, інформує управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Волинську область на чемпіонаті достойно представили спортсмени Волинської області, здобувши в скарбничку області 4 медалі різного ґатунку.
Чемпіонами стали: Зарудницький Вадим у ваговій категорії 54 кг та Дубень Олег у ваговій категорії 70 кг. Бєлік Іван виборов срібну сходинку п’єдесталу у ваговій категорії 37, а Ардель Дмитро здобув "бронзу" у ваговій категорії 48 кг.
Тренували спортсменів Боярчук Василь, Камєнев Артур та Жайворонко Бориса.
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У змаганнях за медалі боролися 172 боксери з Сумської, Волинської, Закарпатської, Миколаївської , Херсонської, Харківської, Рівненської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Житомирської, Київської областей та м.Києва, інформує управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Волинську область на чемпіонаті достойно представили спортсмени Волинської області, здобувши в скарбничку області 4 медалі різного ґатунку.
Чемпіонами стали: Зарудницький Вадим у ваговій категорії 54 кг та Дубень Олег у ваговій категорії 70 кг. Бєлік Іван виборов срібну сходинку п’єдесталу у ваговій категорії 37, а Ардель Дмитро здобув "бронзу" у ваговій категорії 48 кг.
Тренували спортсменів Боярчук Василь, Камєнев Артур та Жайворонко Бориса.
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