Оголосили власників нагороди «Знак довіри» від першої маркетингової програми для малого і середнього бізнесу*





Анастасія Смірнова, клієнтка мережі магазинів «Solmar», так описує роль премії у прийнятті рішень про покупку: «Добре, що існує відзнака, яка дозволяє зрозуміти, чи довіряють магазину інші покупці. Їх стало стільки! Завжди звертаю увагу на відзнаку, коли купую у новому місці».



Мережу базового жіночого одягу «Solmar» заснували Ольга та Сергій Костецькі. Сьогодні це найвідоміший Instagram-бренд 2021 року в Україні (600 000 підписників) за версією всеукраїнської премії Blogger Awards. Віднедавна – власник «







За допомогою нагороди власники бізнесу посилюють вплив та авторитет брендів в очах потенційних споживачів, спираючись на безперечні докази – результати маркетингового опитування. А споживачі отримують надійну вказівку, у кого варто купувати, щоб уникнути помилкових і проблемних покупок.



Опитування проводиться з урахуванням географії та соціально-демографічних параметрів цільової аудиторії. Так, з легкістю можна опитати жінок, що активно купують, у Вінниці, мандрівників у Дніпрі чи батьків з дітьми віком 13-17 років. Таку точність дозволяє реалізувати цифровий інструментарій, що використовується організаторами маркетингової програми «Знак довіри».



У першому півріччі 2021 року відзнаку уже отримали 5 переможців:



- мережа родинних пекарень «Ваш ЛАВаш»,

- Solmar – мережа магазинів базового жіночого одягу,

- торгова марка «Власна думка» – кількісні онлайн-дослідження,

- VideoLife – оренда та продаж світлодіодних екранів,

- Єдиний рахунок – сервіс онлайн-платежів за комунальні послуги у місті Вінниці.



«Попри великі бренд-спільноти та обширну клієнтську базу не всі бізнеси можуть похизуватися високим рівнем довіри споживача, а тим більше публічно його прокомунікувати. Це пов’язано із тим, що на довіру впливає чимало факторів: якість сервісу чи товарів, репутація бренду, маркетингова активність бізнесів. Треба справді багато і ретельно працювати, щоб покупці засвідчили впевненість у бездоганній роботі і таким чином уможливили отримання відзнаки. Радіємо, що ми знайшли таких підприємців та торгові марки у найрізноманітніших напрямках діяльності. Наша фінальна мета – сформувати рейтинг довіри, до якого потраплять тільки найкращі» – коментує організаційний комітет національної маркетингової програми.



За підсумками опитування споживачів, близько 90% довіряють пекарням мережі «Ваш ЛАВаш». Це перша мережа в Україні, що отримала «Знак довіри»:



«За рік існування ТМ “Ваш ЛАВаш” успішно відкрила 23 пекарні, які відвідали більше 30 000 задоволених клієнтів у різних містах України. Бізнес пекарні – сьогодні є найуспішнішими інвестиціями у власну справу, продукт який споживають – всі! Тому ми впевнено розвиваємо мережу і надалі, адже це бізнес, якому не страшна навіть пандемія», — коментує власник торгової марки та мережі пекарень Ігор Дулин.



Ваш ЛАВаш



Ще один власник відзнаки – онлайн-сервіс «Єдиний рахунок у місті Вінниці»:



«Участь у конкурсі «Знак Довіри» була для нас водночас і хвилюючою, і цікавою. Звичайно, ми впевнені у якості нашої роботи, однак чи розділяють таку ж саму думку споживачі комунальних послуг?! Ми сподівалися на це, проте не знали точно. Отримавши результат маркетингового опитування, наша команда була приємно здивована. Адже на такий результат ми навіть не розраховували. Нам довіряють 99% опитаних респондентів! Ми щасливі, що всі ці роки займалися продуктом, який дійсно потрібен людям, і без якого оплата комунальних не була б такою простою та зручною.



Отримавши відзнаку «Знак Довіри», ми одразу ж поділилися цією новиною із нашими партнерами, клієнтами та споживачами. Ми горді тим, що віднині на кожному друкованому рахунку ми можемо зазначити, що варті довіри і варті любові споживацької аудиторії. «Знак Довіри» - є цьому прямим доказом. Обов’язково візьмемо участь у конкурсі наступного року» – ділиться Юлія Великотрав,

brand manager сервісу.



Єдиний рахунок



З моменту перемоги у власність підприємців потрапляє колекція відзнак у 5 кольорових варіантах цифрового формату. Відзнаку можна розмістити на будь-якому рекламному носії, доповнити нею цінові промокампанії, опублікувати на сайті та анонсувати у соцмережах. Отже, з моменту першого знайомства із торговою маркою, компанією чи сервісом споживач розуміє, що думають про продукт чи сервіс інші покупці, і наскільки безпечний шопінг саме у цій локації чи магазині.



Також для малого і середнього бізнесу важливо, що участь у опитуваннях «Знак довіри» організована на вільній основі. Спробувати власні сили і перевірити рівень довіри має можливість кожен підприємець. У випадку позитивного результату власники компаній і торгових марок можуть офіційно оформити право на використання відзнаки. Запрошуємо підприємців





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національна маркетингова програма вперше оголосила переможців, що отримали бізнес-нагороду «Знак довіри». Відзнака створена для підприємців і бізнесів, що хочуть прокомунікувати високий рівень довіри споживачів до продукту чи послуги. Факт такої довіри слугує конкурентною перевагою і стимулює продажі., клієнтка мережі магазинів «Solmar», так описує роль премії у прийнятті рішень про покупку: «Добре, що існує відзнака, яка дозволяє зрозуміти, чи довіряють магазину інші покупці. Їх стало стільки! Завжди звертаю увагу на відзнаку, коли купую у новому місці».Мережу базового жіночого одягу «Solmar» заснувалита. Сьогодні це найвідоміший Instagram-бренд 2021 року в Україні (600 000 підписників) за версією всеукраїнської премії Blogger Awards. Віднедавна – власник « Знак довіри ».За допомогою нагороди власники бізнесу посилюють вплив та авторитет брендів в очах потенційних споживачів, спираючись на безперечні докази – результати маркетингового опитування. А споживачі отримують надійну вказівку, у кого варто купувати, щоб уникнути помилкових і проблемних покупок.Опитування проводиться з урахуванням географії та соціально-демографічних параметрів цільової аудиторії. Так, з легкістю можна опитати жінок, що активно купують, у Вінниці, мандрівників у Дніпрі чи батьків з дітьми віком 13-17 років. Таку точність дозволяє реалізувати цифровий інструментарій, що використовується організаторами маркетингової програми «Знак довіри».У першому півріччі 2021 року відзнаку уже отримали 5 переможців:- мережа родинних пекарень «Ваш ЛАВаш»,- Solmar – мережа магазинів базового жіночого одягу,- торгова марка «Власна думка» – кількісні онлайн-дослідження,- VideoLife – оренда та продаж світлодіодних екранів,- Єдиний рахунок – сервіс онлайн-платежів за комунальні послуги у місті Вінниці.«Попри великі бренд-спільноти та обширну клієнтську базу не всі бізнеси можуть похизуватися високим рівнем довіри споживача, а тим більше публічно його прокомунікувати. Це пов’язано із тим, що на довіру впливає чимало факторів: якість сервісу чи товарів, репутація бренду, маркетингова активність бізнесів. Треба справді багато і ретельно працювати, щоб покупці засвідчили впевненість у бездоганній роботі і таким чином уможливили отримання відзнаки. Радіємо, що ми знайшли таких підприємців та торгові марки у найрізноманітніших напрямках діяльності. Наша фінальна мета – сформувати рейтинг довіри, до якого потраплять тільки найкращі» – коментує організаційний комітет національної маркетингової програми.За підсумками опитування споживачів, близько 90% довіряють пекарням мережі «Ваш ЛАВаш». Це перша мережа в Україні, що отримала «Знак довіри»:«За рік існування ТМ “Ваш ЛАВаш” успішно відкрила 23 пекарні, які відвідали більше 30 000 задоволених клієнтів у різних містах України. Бізнес пекарні – сьогодні є найуспішнішими інвестиціями у власну справу, продукт який споживають – всі! Тому ми впевнено розвиваємо мережу і надалі, адже це бізнес, якому не страшна навіть пандемія», — коментує власник торгової марки та мережі пекареньЩе один власник відзнаки – онлайн-сервіс «Єдиний рахунок у місті Вінниці»:«Участь у конкурсі «Знак Довіри» була для нас водночас і хвилюючою, і цікавою. Звичайно, ми впевнені у якості нашої роботи, однак чи розділяють таку ж саму думку споживачі комунальних послуг?! Ми сподівалися на це, проте не знали точно. Отримавши результат маркетингового опитування, наша команда була приємно здивована. Адже на такий результат ми навіть не розраховували. Нам довіряють 99% опитаних респондентів! Ми щасливі, що всі ці роки займалися продуктом, який дійсно потрібен людям, і без якого оплата комунальних не була б такою простою та зручною.Отримавши відзнаку «Знак Довіри», ми одразу ж поділилися цією новиною із нашими партнерами, клієнтами та споживачами. Ми горді тим, що віднині на кожному друкованому рахунку ми можемо зазначити, що варті довіри і варті любові споживацької аудиторії. «Знак Довіри» - є цьому прямим доказом. Обов’язково візьмемо участь у конкурсі наступного року» – ділитьсяbrand manager сервісу.З моменту перемоги у власність підприємців потрапляє колекція відзнак у 5 кольорових варіантах цифрового формату. Відзнаку можна розмістити на будь-якому рекламному носії, доповнити нею цінові промокампанії, опублікувати на сайті та анонсувати у соцмережах. Отже, з моменту першого знайомства із торговою маркою, компанією чи сервісом споживач розуміє, що думають про продукт чи сервіс інші покупці, і наскільки безпечний шопінг саме у цій локації чи магазині.Також для малого і середнього бізнесу важливо, що участь у опитуваннях «Знак довіри» організована на вільній основі. Спробувати власні сили і перевірити рівень довіри має можливість кожен підприємець. У випадку позитивного результату власники компаній і торгових марок можуть офіційно оформити право на використання відзнаки. Запрошуємо підприємців подавати заявки на участь, а українців – підтримати у голосуванні компанії, торгові марки та магазини, яким довіряєте!

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