В Україні очікують температурні гойдалки: в яких регіонах суттєво похолодає

На вихідних, в суботу-неділю, майже всю Україна поливатимуть дощі, а температура повітря коливатиметься від +7 до +25 градусів тепла.Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптикУ суботу сухим ще побуде Схід України, Приазов'я, Крим. Проте в неділю опади дійдуть і туди. Температура повітря. 18-го вересня очікується +16+22, на Півдні до +24, на Півночі місцями +12+15 градусів."19-го вересня суттєво, до вовняних пальто та товстих пуховиків, похолоднішає в західних областях - навіть вдень не вище +7+12 градусів", - написала синоптик.На Півночі, на Вінниччині також буде свіжо, +12+17 градусів. Більшість Лівобережжя ще отримає від атмосфери бонус на +17+24 градуси. Найвищою очікується вихідними температура на Запоріжжі, Донеччині та в Криму: +20+25 градусів. Але в дощах й там стане прохолодніше.У Києві завтра +15 градусів. У неділю +12 градусів. Часом дощі. На тижні буде ще холодніше.