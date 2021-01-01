В Україні очікують температурні гойдалки: в яких регіонах суттєво похолодає
Сьогодні, 14:28
На вихідних, в суботу-неділю, майже всю Україна поливатимуть дощі, а температура повітря коливатиметься від +7 до +25 градусів тепла.
Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.
У суботу сухим ще побуде Схід України, Приазов'я, Крим. Проте в неділю опади дійдуть і туди. Температура повітря. 18-го вересня очікується +16+22, на Півдні до +24, на Півночі місцями +12+15 градусів.
"19-го вересня суттєво, до вовняних пальто та товстих пуховиків, похолоднішає в західних областях - навіть вдень не вище +7+12 градусів", - написала синоптик.
На Півночі, на Вінниччині також буде свіжо, +12+17 градусів. Більшість Лівобережжя ще отримає від атмосфери бонус на +17+24 градуси. Найвищою очікується вихідними температура на Запоріжжі, Донеччині та в Криму: +20+25 градусів. Але в дощах й там стане прохолодніше.
У Києві завтра +15 градусів. У неділю +12 градусів. Часом дощі. На тижні буде ще холодніше.
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Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.
У суботу сухим ще побуде Схід України, Приазов'я, Крим. Проте в неділю опади дійдуть і туди. Температура повітря. 18-го вересня очікується +16+22, на Півдні до +24, на Півночі місцями +12+15 градусів.
"19-го вересня суттєво, до вовняних пальто та товстих пуховиків, похолоднішає в західних областях - навіть вдень не вище +7+12 градусів", - написала синоптик.
На Півночі, на Вінниччині також буде свіжо, +12+17 градусів. Більшість Лівобережжя ще отримає від атмосфери бонус на +17+24 градуси. Найвищою очікується вихідними температура на Запоріжжі, Донеччині та в Криму: +20+25 градусів. Але в дощах й там стане прохолодніше.
У Києві завтра +15 градусів. У неділю +12 градусів. Часом дощі. На тижні буде ще холодніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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