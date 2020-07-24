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Повідомили, коли відкриють новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО

Повідомили, коли відкриють новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
У вівторок, 21 вересня 2021 року, новозбудований дитсадок селі Крупа Підгайцівської громади Луцького району заживе новим життям. Тут прийматимуть першу групу вихованців. Як тільки перші 20 малюків адаптуються до колективу, будуть долучатись нові дошкільнята.

Про це інформують у Підгайцівській громаді.

Заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько та начальниця Відділу освіти, науки, культури та спорту Жанна Скороход перевірили готовність колективу та закладу до запуску дитсадка.

За словами завідувачки ДНЗ Ірина Нестер, вони вже отримали ліцензію на ведення виховної роботи, працівники вакцинуються та готують кімнати до візиту перших вихованців закладу. Постачальники продуктів харчування вже отримали замовлення та звозять їх до ДНЗ.
«За кілька днів подвір’я Крупівського дитсадка наповниться дитячим сміхом, а стіни вперше почують їх дзвінкі голосочки. Сподіваємось дітям буде тут комфортно, а вихователі стануть для них другими мамами, які так само опікуватимуться та працюватимуть над їхнім всебічним розвитком», - резюмував Валентин Приходько.
Повідомили, коли відкриють новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО

Нагадаємо, будівництво ДНЗ відбувалось в рамках проекту Президента України «Велике будівництво» за кошти Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету Підгайцівської сільської ради.
Повідомили, коли відкриють новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Повідомили, коли відкриють новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Повідомили, коли відкриють новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Повідомили, коли відкриють новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Повідомили, коли відкриють новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Повідомили, коли відкриють новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Повідомили, коли відкриють новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Повідомили, коли відкриють новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Повідомили, коли відкриють новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Повідомили, коли відкриють новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Повідомили, коли відкриють новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Повідомили, коли відкриють новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Повідомили, коли відкриють новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Повідомили, коли відкриють новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Повідомили, коли відкриють новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Повідомили, коли відкриють новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Повідомили, коли відкриють новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО

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Теги: Крупа, дитячий садок
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