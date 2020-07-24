Повідомили, коли відкриють новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО

У вівторок, 21 вересня 2021 року, новозбудований дитсадок селі Крупа Підгайцівської громади Луцького району заживе новим життям. Тут прийматимуть першу групу вихованців. Як тільки перші 20 малюків адаптуються до колективу, будуть долучатись нові дошкільнята.Про це інформують у Підгайцівській громаді.Заступник Підгайцівського сільського головита начальниця Відділу освіти, науки, культури та спортуперевірили готовність колективу та закладу до запуску дитсадка.За словами завідувачки ДНЗ, вони вже отримали ліцензію на ведення виховної роботи, працівники вакцинуються та готують кімнати до візиту перших вихованців закладу. Постачальники продуктів харчування вже отримали замовлення та звозять їх до ДНЗ.«За кілька днів подвір’я Крупівського дитсадка наповниться дитячим сміхом, а стіни вперше почують їх дзвінкі голосочки. Сподіваємось дітям буде тут комфортно, а вихователі стануть для них другими мамами, які так само опікуватимуться та працюватимуть над їхнім всебічним розвитком», - резюмував Валентин Приходько.Нагадаємо, будівництво ДНЗ відбувалось в рамках проекту Президента України «Велике будівництво» за кошти Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету Підгайцівської сільської ради.