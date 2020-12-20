Відомий хірург з Волині став почесним професором
Сьогодні, 17:17
Відомий пластичний хірург з Волині, заслужений лікар України Ростислав Валіхновський отримав диплом професора.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив експрезидент Віктор Ющенко.
Нагадаємо, у 2020 році Ростислав Валіхновський став священником. Священницьку хіротонію над ієреєм Ростиславом звершив предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій.
Як повідомив Віктор Ющенко, вчора, 16 вересня, на урочистому засіданні вченої ради Міжнародного європейського університету відбулася церемонія вручення дипломів почесних професорів.
Нагороди отримали: Віктор Ющенко, доцент кафедри та клініки кардіології Медичного університету Гданська Мілош Ягушевський, а також заслужений лікар України, громадський діяч та відомий лікар-хірург Ростислав Любомирович Валіхновський.
Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Алла Наволокіна під оплески одноголосне рішення членів вченої ради Міжнародного європейського університету про присвоєння звань почесних професорів МЄУ за плідну співпрацю в галузі підготовки і виховання молодих фахівців, значний внесок у забезпечення навчального процесу та наукових досліджень вузу.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив експрезидент Віктор Ющенко.
Нагадаємо, у 2020 році Ростислав Валіхновський став священником. Священницьку хіротонію над ієреєм Ростиславом звершив предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій.
Як повідомив Віктор Ющенко, вчора, 16 вересня, на урочистому засіданні вченої ради Міжнародного європейського університету відбулася церемонія вручення дипломів почесних професорів.
Нагороди отримали: Віктор Ющенко, доцент кафедри та клініки кардіології Медичного університету Гданська Мілош Ягушевський, а також заслужений лікар України, громадський діяч та відомий лікар-хірург Ростислав Любомирович Валіхновський.
Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Алла Наволокіна під оплески одноголосне рішення членів вченої ради Міжнародного європейського університету про присвоєння звань почесних професорів МЄУ за плідну співпрацю в галузі підготовки і виховання молодих фахівців, значний внесок у забезпечення навчального процесу та наукових досліджень вузу.
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