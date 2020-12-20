Відомий хірург з Волині став почесним професором

Ростислав Валіхновський отримав диплом професора.



Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив експрезидент Віктор Ющенко.



Нагадаємо, у 2020 році Ростислав Валіхновський



Як повідомив Віктор Ющенко, вчора, 16 вересня, на урочистому засіданні вченої ради Міжнародного європейського університету відбулася церемонія вручення дипломів почесних професорів.



Нагороди отримали: Віктор Ющенко, доцент кафедри та клініки кардіології Медичного університету Гданська Мілош Ягушевський, а також заслужений лікар України, громадський діяч та відомий лікар-хірург Ростислав Любомирович Валіхновський.



Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Алла Наволокіна під оплески одноголосне рішення членів вченої ради Міжнародного європейського університету про присвоєння звань почесних професорів МЄУ за плідну співпрацю в галузі підготовки і виховання молодих фахівців, значний внесок у забезпечення навчального процесу та наукових досліджень вузу.

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