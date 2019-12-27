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Автомобіль Нацгвардії у Луцьку влетів у маршрутку. ФОТО

Автомобіль Нацгвардії у Луцьку влетів у маршрутку. ФОТО
Сьогодні у Луцьку автомобіль Нацгвардії протаранив маршрутку. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Інцидент трапився поблизу перехрестя вулиць Потебні і Гнідавської.

Зі слів очевидців, автомобіль Нацгвардії зачепив маршрутку № 28, яка рухалася з пасажирами.

Учасники ДТП очікують на приїзд поліції.

Попередньо, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Деталі згодом.
Автомобіль Нацгвардії у Луцьку влетів у маршрутку. ФОТО
Автомобіль Нацгвардії у Луцьку влетів у маршрутку. ФОТО
Автомобіль Нацгвардії у Луцьку влетів у маршрутку. ФОТО

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Теги: ДТП, маршрутка
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