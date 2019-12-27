Автомобіль Нацгвардії у Луцьку влетів у маршрутку. ФОТО
Сьогодні, 17:54
Сьогодні у Луцьку автомобіль Нацгвардії протаранив маршрутку. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився поблизу перехрестя вулиць Потебні і Гнідавської.
Зі слів очевидців, автомобіль Нацгвардії зачепив маршрутку № 28, яка рухалася з пасажирами.
Учасники ДТП очікують на приїзд поліції.
Попередньо, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
Деталі згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився поблизу перехрестя вулиць Потебні і Гнідавської.
Зі слів очевидців, автомобіль Нацгвардії зачепив маршрутку № 28, яка рухалася з пасажирами.
Учасники ДТП очікують на приїзд поліції.
Попередньо, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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