Автомобіль Нацгвардії у Луцьку влетів у маршрутку. ФОТО





Про це



Інцидент трапився поблизу перехрестя вулиць Потебні і Гнідавської.



Зі слів очевидців, автомобіль Нацгвардії зачепив маршрутку № 28, яка рухалася з пасажирами.



Учасники ДТП очікують на приїзд поліції.



Попередньо, в результаті інциденту ніхто не постраждав.



Деталі згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні у Луцьку автомобіль Нацгвардії протаранив маршрутку. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Інцидент трапився поблизу перехрестя вулиць Потебні і Гнідавської.Зі слів очевидців, автомобіль Нацгвардії зачепив маршрутку № 28, яка рухалася з пасажирами.Учасники ДТП очікують на приїзд поліції.Попередньо, в результаті інциденту ніхто не постраждав.Деталі згодом.

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