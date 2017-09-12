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Одна із найстаріших шкіл в Україні: у селі на Волині діти туляться в навчальному закладі через суди

Одна із найстаріших шкіл в Україні: у селі на Волині діти туляться в навчальному закладі через суди
Уже рік у селі Грем’яче Цуманської громади не можуть виготовити проектно-кошторисну документацію на добудову школи. Усе через те, що досі між учасниками торгів не визначили переможця.

Чому так трапилось і чи не завадить бюрократія звести новий навчальний заклад – дивітья у сюжеті 12 каналу.

Школа у селі Грем’яче, що у Цуманській громаді, – одна із найстаріших не лише в області, а й в Україні.

Штукатурка осипається, частина приміщення осідає, це помітно і ззовні, і всередині. Вбиральня – на вулиці, їдальня також в окремому приміщенні. Тут діти їдять тільки тоді, коли приносять обіди з дому, уся кухня нині перемістилась в приміщення дитячого садка, бо тут не найкращі умови навіть для того, аби просто пообідати.

Директорка школи Оксана Бобровик каже, що школу підрихтовують щороку, аби тільки не закрили.

Аби цьогоріч 157 дітей пішли до школи, тут встановили одну з кращих в області протипожежних сигналізацій. Нині ж усі в селі сподіваються, що їм таки побудують нове приміщення, воно буде розташоване на подвір’ї, поблизу старого, яке нині відвідують діти. Його планують з’єднати з корпусом, який звели у 60-тих роках.

Ще минулого року оголосили тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації, та донині результатів нема.

Якщо до жовтня цього року суди і далі триватимуть, то торги скасують, і вже наступного року все доведеться розпочинати спочатку.


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Теги: школа, Цуманська громада, проблема, діти
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