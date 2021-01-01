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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 18 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 18 вересня
У Волинській області завтра, 18 вересня, синоптики прогнозують хмарність, вночі та вдень дощ, місцями значний.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 15-20° тепла.

За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Практично весь час йтиме сильний дощ, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться.

Вдень - 17-15⁰ тепла, вночі - 13-13⁰ тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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