Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 18 вересня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 15-20° тепла.



За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Практично весь час йтиме сильний дощ, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться.



Вдень - 17-15⁰ тепла, вночі - 13-13⁰ тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 18 вересня, синоптики прогнозують хмарність, вночі та вдень дощ, місцями значний.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 15-20° тепла.За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Практично весь час йтиме сильний дощ, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться.Вдень - 17-15⁰ тепла, вночі - 13-13⁰ тепла.

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