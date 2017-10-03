Розповіли про стан матері та доньки, які отруїлися чадним газом у Луцьку





Як розповів Олександр Бойко, матір та донька отруїлися чадним газом.



Чоловік, який перебував у помешканні разом з жінкою та дитиною, від госпіталізації відмовився.



Зі слів Олександра Бойка, 50-річна жінка поступила зі скаргами на головний біль, нудоту, блювоту і загальну слабкість.



"Зі слів пацієнтки, погано працювала газова колонка, яка перебувала на кухні. Видавала незрозумілі шуми, також там перебувала її 14-річна донька", – каже завідувач відділення Медичного об’єднання Луцької тергромади. Додає: нині стан жінки – стабільний, її перевели у терапевтичне відділення. Спілкуватися з журналістами жінка відмовилася.



14-річну дівчину доставили в обласну дитячу лікарню у важкому стані, – розповів телефоном медичний директор установи Ігор Дородних. Ніч дівчина провела у реанімації. "Зараз дитина в стані середньої важкості вже сьогодні переведена в профільне соматичне відділення для подальшого лікування", – каже медик.



В нацполіції Волині Суспільному підтвердила факт отруєння родини чадним газом, проте адресу інспекторка управління Нацполіції Волині Анна Павловська не назвала.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч з 16 на 17 вересня в медзаклади Луцька ушпиталили жінку і 14-річну дівчину.Як розповів Суспільному завідувач відділення Медичного об’єднання Луцької тергромадиЧоловік, який перебував у помешканні разом з жінкою та дитиною, від госпіталізації відмовився.Зі слів Олександра Бойка, 50-річна жінка поступила зі скаргами на головний біль, нудоту, блювоту і загальну слабкість."Зі слів пацієнтки, погано працювала газова колонка, яка перебувала на кухні. Видавала незрозумілі шуми, також там перебувала її 14-річна донька", – каже завідувач відділення Медичного об’єднання Луцької тергромади. Додає: нині стан жінки – стабільний, її перевели у терапевтичне відділення. Спілкуватися з журналістами жінка відмовилася.14-річну дівчину доставили в обласну дитячу лікарню у важкому стані, – розповів телефоном медичний директор установи Ігор Дородних. Ніч дівчина провела у реанімації. "Зараз дитина в стані середньої важкості вже сьогодні переведена в профільне соматичне відділення для подальшого лікування", – каже медик.В нацполіції Волині Суспільному підтвердила факт отруєння родини чадним газом, проте адресу інспекторка управління Нацполіції Волині Анна Павловська не назвала.

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