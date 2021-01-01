У правоохоронних органах розповіли, хто винен у втечі обвинуваченого з луцького суду





Про це Ольга Бузулук.



За фактом втечі з під варти правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 393 кримінального кодексу України. Хто мав забезпечити конвоювання підсудного, якому обирали запобіжний захід – Суспільне запитало у спікера Луцького міськрайонного суду та прокуратури.



Позиція суду



Як розповів суддя-спікер Вячеслав Покидюк, вини суду у втечі підсудного немає. Під час засідання 13 вересня чоловіку змінили запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою, але у СІЗО його ніхто не конвоював.



"В цьому випадку про обрання запобіжного заходу, органу досудового розслідування і прокурору було відомо про можливість прийняття такого рішення, тому і відповідальність повинна покладатися на вказані органи під час затримання. Вказані працівники і повинні були контролювати до кінця виконання рішення суду", – сказав суддя-спікер.



Вячеслав Покидюк додав, що до прийняття кінцевого рішення суд нікого не може повідомити про те, чи буде затриманий підсудний.



Відповідь прокуратури



Взяття під варту обвинуваченого чи засудженого, до якого під час судового засідання застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, здійснюється начальником варти за розпорядженням головуючого в судовому засіданні, – розповіла у коментарі Суспільному речниця прокуратури області Наталія Мурахевич. З її слів суддя мав сповістити правоохоронців про зміну запобіжного заходу підсудному.



"Головуючий суддя надсилає до військової частини або органу внутрішніх справ, який обслуговує даний суд, заявку суду, телеграму або телефонограму без зазначення кримінального провадження та конкретної особи, до якої може бути застосований зазначений запобіжний захід", – каже Наталія Мурахевич. З її слів, в обов'язки прокуратури не входить забезпечення перебування підозрюваного в приміщенні суду до взяття його під варту.



Нагадаємо, підсудного, який 13 вересня після зміни запобіжного заходу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пошуки 37-річного Сергія Плотнікова, який 13 вересня втік з приміщення Луцького міськрайонного суду, тривають п'яту добу.Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції ВолиніЗа фактом втечі з під варти правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 393 кримінального кодексу України. Хто мав забезпечити конвоювання підсудного, якому обирали запобіжний захід – Суспільне запитало у спікера Луцького міськрайонного суду та прокуратури.Як розповів суддя-спікер, вини суду у втечі підсудного немає. Під час засідання 13 вересня чоловіку змінили запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою, але у СІЗО його ніхто не конвоював."В цьому випадку про обрання запобіжного заходу, органу досудового розслідування і прокурору було відомо про можливість прийняття такого рішення, тому і відповідальність повинна покладатися на вказані органи під час затримання. Вказані працівники і повинні були контролювати до кінця виконання рішення суду", – сказав суддя-спікер.Вячеслав Покидюк додав, що до прийняття кінцевого рішення суд нікого не може повідомити про те, чи буде затриманий підсудний.Взяття під варту обвинуваченого чи засудженого, до якого під час судового засідання застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, здійснюється начальником варти за розпорядженням головуючого в судовому засіданні, – розповіла у коментарі Суспільному речниця прокуратури області Наталія Мурахевич. З її слів суддя мав сповістити правоохоронців про зміну запобіжного заходу підсудному."Головуючий суддя надсилає до військової частини або органу внутрішніх справ, який обслуговує даний суд, заявку суду, телеграму або телефонограму без зазначення кримінального провадження та конкретної особи, до якої може бути застосований зазначений запобіжний захід", – каже Наталія Мурахевич. З її слів, в обов'язки прокуратури не входить забезпечення перебування підозрюваного в приміщенні суду до взяття його під варту.Нагадаємо, підсудного, який 13 вересня після зміни запобіжного заходу втік з приміщення Луцького міськрайонного суду, розшукують майже добу. Чоловіка наразі шукають на території області та України.

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