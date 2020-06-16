Плодово-ягідний сезон: на Волині найкраще вродили яблука та малина. ВІДЕО





Про це розповів Олександр Книш.



Загалом волиняни посадили тисячу гектарів яблук і 250 гектарів малини. Суспільне побувало на декількох підприємствах.



Врожай з яблучних садів

Зі слів Олександра Книша, рік був сприятливим для розвитку плодово-ягідних культур і садівництва, адже не було заморозків. Додає: цього сезону на Волині очікують зібрати не менше 20 тонн з одного гектара.



З однієї яблуні збирають до 20 кілограмів урожаю у господарстві в селі Промінь. Садівник Юрій Довгун розповів: вирощує 10 сортів різних яблук на низькорослих деревах.



"Сорти міняються: ті, що були 10 років тому, вже зараз не актуальні. Якщо колись були "Леголь", "Чемпіони" кращий сорт, то зараз вже є такі сорти як "Джеремін", завжди актуальний "Голден", "Ред Джона Принц"", – каже власник садівничого господарства.



Різносортна малина і її ціна

Як розповів Олександр Книш, з малинових плантацій аграрії цього року планують отримати 10-12 тонн з гектара.



Вирощує малину п'яти сортів на ягіднику площею майже 10 гектарів співвласниця ягідних плантацій у Луцькому районі Олена Климчук. Додає: на плантації також є ремонтантна малина, яка дає врожай двічі на рік.



Жінка каже: ягоди за формою і смаковими якостями різняться."Один із фаворитів – це сорт "Джоінт-Джей". В нього подовгаста велика ягода. Стебла не колючі, що полегшує збір. Дуже урожайний сорт, ягоди дуже швидко достигають. Вирощуємо польські сорти, наприклад "Полана" – старий сорт, але він не вибагливий. В нас є сорт "Харітейдж" – дуже урожайний пізній сорт, має багато ягід", – розповіла волинянка.



Ціни на малину щороку змінюються. Жінка каже: ціна на заморожені ягоди малини коливається від 90 до 100 гривень за кілограм, а на свіжі ягоди ціна вища.



Аби отримувати хороші врожаї малини, за ягодами потрібно ретельно доглядати. Зі слів волинянки, люди, які взялися за цей бізнес, працюють по пів доби, проте інколи втрачаючи врожаї через несприятливі погодні умови.



У липні 2021-го на Волині стартував сезон збору чорниць. Аби збирачі не розводили багать та не користувались гребінками, за порядком стежила лісова охорона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині завдяки сприятливому клімату, експериментам з новими сортами рослин та застосуванню сучасних технологій вирощування найкраще вродили яблука та малина.Про це розповів Суспільному керівник відділу обласного управління агропромислового розвиткуЗагалом волиняни посадили тисячу гектарів яблук і 250 гектарів малини. Суспільне побувало на декількох підприємствах.Зі слів Олександра Книша, рік був сприятливим для розвитку плодово-ягідних культур і садівництва, адже не було заморозків. Додає: цього сезону на Волині очікують зібрати не менше 20 тонн з одного гектара.З однієї яблуні збирають до 20 кілограмів урожаю у господарстві в селі Промінь. Садівник Юрій Довгун розповів: вирощує 10 сортів різних яблук на низькорослих деревах."Сорти міняються: ті, що були 10 років тому, вже зараз не актуальні. Якщо колись були "Леголь", "Чемпіони" кращий сорт, то зараз вже є такі сорти як "Джеремін", завжди актуальний "Голден", "Ред Джона Принц"", – каже власник садівничого господарства.Як розповів Олександр Книш, з малинових плантацій аграрії цього року планують отримати 10-12 тонн з гектара.Вирощує малину п'яти сортів на ягіднику площею майже 10 гектарів співвласниця ягідних плантацій у Луцькому районі Олена Климчук. Додає: на плантації також є ремонтантна малина, яка дає врожай двічі на рік.Жінка каже: ягоди за формою і смаковими якостями різняться."Один із фаворитів – це сорт "Джоінт-Джей". В нього подовгаста велика ягода. Стебла не колючі, що полегшує збір. Дуже урожайний сорт, ягоди дуже швидко достигають. Вирощуємо польські сорти, наприклад "Полана" – старий сорт, але він не вибагливий. В нас є сорт "Харітейдж" – дуже урожайний пізній сорт, має багато ягід", – розповіла волинянка.Ціни на малину щороку змінюються. Жінка каже: ціна на заморожені ягоди малини коливається від 90 до 100 гривень за кілограм, а на свіжі ягоди ціна вища.Аби отримувати хороші врожаї малини, за ягодами потрібно ретельно доглядати. Зі слів волинянки, люди, які взялися за цей бізнес, працюють по пів доби, проте інколи втрачаючи врожаї через несприятливі погодні умови.У липні 2021-го на Волині стартував сезон збору чорниць. Аби збирачі не розводили багать та не користувались гребінками, за порядком стежила лісова охорона.

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