На Волині судили чоловіка, який відлупцював гілкою сина





Про це повідомляє



У непрацюючого уродженця села Красностав, Володимир-Волинського району виник конфлікт із неповнолітнім сином.



Дорослий чоловік умисно наніс хлопцю “не менше 10 ударів гілкою верби по тулубу та кінцівках, внаслідок чого спричинив малолітньому потерпілому тілесні ушкодження, а саме: садна та синці тулуба, кінцівок, які відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень“.



Зловмисник здійснив порушення вимог статті 28 Конституції України, згідно з якої кожен має право на повагу до його гідності, а також в порушення вимог Закону України Про запобігання та протидії домашньому насильству.



За скоєне чоловіку висунули обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України.



Суд виніс вирок, яким призначив покарання у виді 150 годин громадських робіт, тож під час виконання безоплатних суспільно корисних робіт чоловік матиме час на роздуми про свій вчинок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин побив гілкою неповнолітнього сина і за це потрапив на лаву підсудних.Про це повідомляє Княжий гра д, посилаючись на вирок Володимир-Волинського суду від 14 вересня.У непрацюючого уродженця села Красностав, Володимир-Волинського району виник конфлікт із неповнолітнім сином.Дорослий чоловік умисно наніс хлопцю “не менше 10 ударів гілкою верби по тулубу та кінцівках, внаслідок чого спричинив малолітньому потерпілому тілесні ушкодження, а саме: садна та синці тулуба, кінцівок, які відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень“.Зловмисник здійснив порушення вимог статті 28 Конституції України, згідно з якої кожен має право на повагу до його гідності, а також в порушення вимог Закону України Про запобігання та протидії домашньому насильству.За скоєне чоловіку висунули обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України.Суд виніс вирок, яким призначив покарання у виді 150 годин громадських робіт, тож під час виконання безоплатних суспільно корисних робіт чоловік матиме час на роздуми про свій вчинок.

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