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На Волині судили чоловіка, який відлупцював гілкою сина

На Волині судили чоловіка, який відлупцював гілкою сина
Волинянин побив гілкою неповнолітнього сина і за це потрапив на лаву підсудних.

Про це повідомляє Княжий град, посилаючись на вирок Володимир-Волинського суду від 14 вересня.

У непрацюючого уродженця села Красностав, Володимир-Волинського району виник конфлікт із неповнолітнім сином.

Дорослий чоловік умисно наніс хлопцю “не менше 10 ударів гілкою верби по тулубу та кінцівках, внаслідок чого спричинив малолітньому потерпілому тілесні ушкодження, а саме: садна та синці тулуба, кінцівок, які відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень“.

Зловмисник здійснив порушення вимог статті 28 Конституції України, згідно з якої кожен має право на повагу до його гідності, а також в порушення вимог Закону України Про запобігання та протидії домашньому насильству.

За скоєне чоловіку висунули обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України.

Суд виніс вирок, яким призначив покарання у виді 150 годин громадських робіт, тож під час виконання безоплатних суспільно корисних робіт чоловік матиме час на роздуми про свій вчинок.

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Теги: Волинь, суд, кримінал
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