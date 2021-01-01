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Матч «Волині» проти «Краматорська» перенесли через коронавірус

Матч «Волині» проти «Краматорська» перенесли через коронавірус
Наступний матч футбольного клубу "Волинь" перенесли у зв'язку з коронавірусною хворобою.

Про це йдеться на офіційному сайті ФК "Волинь".

СК "Краматорськ" звернувся до ПФЛ з приводу перенесення матчів дев'ятого та десятого турів у зв’язку із захворюванням на COVID-19 одразу 16 футболістів та через інші кадрові втрати серед гравців клубу.

Керуючись Регламентом змагань, Адміністрація ПФЛ ухвалила рішення про перенести ці матчі, в числі яких і поєдинок 10-го туру "Краматорськ" – "Волинь", який мав відбутися 27 вересня. Гру перенесено на пізніший термін. Якщо до 4-го жовтня клуби не погодять між собою нову дату, то її призначить Адміністрація ПФЛ.

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Теги: футбол, спорт, Волинь
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