Матч «Волині» проти «Краматорська» перенесли через коронавірус

Наступний матч футбольного клубу "Волинь" перенесли у зв'язку з коронавірусною хворобою.Про це йдеться на офіційному сайті ФК "Волинь".СК "Краматорськ" звернувся до ПФЛ з приводу перенесення матчів дев'ятого та десятого турів у зв’язку із захворюванням на COVID-19 одразу 16 футболістів та через інші кадрові втрати серед гравців клубу.Керуючись Регламентом змагань, Адміністрація ПФЛ ухвалила рішення про перенести ці матчі, в числі яких і поєдинок 10-го туру "Краматорськ" – "Волинь", який мав відбутися 27 вересня. Гру перенесено на пізніший термін. Якщо до 4-го жовтня клуби не погодять між собою нову дату, то її призначить Адміністрація ПФЛ.