Росія розмістила ще одну дивізію біля кордону з Україною





Пункти постійного базування нової дивізії розташовані у Волгоградській області. Про це повідомляє



Нове військове з’єднання отримало назву «20-я мотострелковая дивизия».



До 2009 року у російські армії вже існувала дивізія з цим номером, але після реформи її скоротили до бригади з назвою «20-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада».



Пункти постійного базування нової дивізії розташовані у Волгоградській області.



На базі бригади у місті Волгоград будуть розгорнуті військові частини:



«255-й гвардейский мотострелковый Сталинградско-Корсуньский Краснознамённый полк имени генерал-полковника М. С. Шумилова»

«944-й гвардейский самоходный артиллерийский Черновицко-Гнезненский Краснознамённый, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полк»

«358-й гвардейский зенитный ракетный Прикарпатско-Гнезненский орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого и Красного Знамени полк»

«487-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион»

Окремий танковий батальйон колишньої «56-й десантнто-штурмовой бригады» переведений під Волгоград та перейменований у «428-й отдельный танковый Бобруйский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова батальон» та так само введений у нову дивізію.



Відомо про розгортання на території бази колишньої «56-й десантнто-штурмовой бригады» у місті Камишин мотострілецького полку під іменуванням «242-й гвардейский мотострелковый Залещицкий ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк».



Мотострілецький полк має отримати на озброєння бронетранспортери БТР-82А.



Напередодні батальйонні тактичні групи одного зі сформованих мотострілецьких полків дивізії розпочали двосторонні тактичні навчання.



Маневри відбувались в умовах дії засобів радіо-електронної боротьби з приданими групами контрснайперської боротьби на полігоні Прудбой у Волгоградській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Країна-агресорка розгорнула нову мотострілецьку дивізію у прикордонному з Україною військовому окрузі.Пункти постійного базування нової дивізії розташовані у Волгоградській області. Про це повідомляє Главком , посилаючись на пресслужбу «Южного воєнного округа РФ».Нове військове з’єднання отримало назву «20-я мотострелковая дивизия».До 2009 року у російські армії вже існувала дивізія з цим номером, але після реформи її скоротили до бригади з назвою «20-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада».Пункти постійного базування нової дивізії розташовані у Волгоградській області.На базі бригади у місті Волгоград будуть розгорнуті військові частини:«255-й гвардейский мотострелковый Сталинградско-Корсуньский Краснознамённый полк имени генерал-полковника М. С. Шумилова»«944-й гвардейский самоходный артиллерийский Черновицко-Гнезненский Краснознамённый, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полк»«358-й гвардейский зенитный ракетный Прикарпатско-Гнезненский орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого и Красного Знамени полк»«487-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион»Окремий танковий батальйон колишньої «56-й десантнто-штурмовой бригады» переведений під Волгоград та перейменований у «428-й отдельный танковый Бобруйский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова батальон» та так само введений у нову дивізію.Відомо про розгортання на території бази колишньої «56-й десантнто-штурмовой бригады» у місті Камишин мотострілецького полку під іменуванням «242-й гвардейский мотострелковый Залещицкий ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк».Мотострілецький полк має отримати на озброєння бронетранспортери БТР-82А.Напередодні батальйонні тактичні групи одного зі сформованих мотострілецьких полків дивізії розпочали двосторонні тактичні навчання.Маневри відбувались в умовах дії засобів радіо-електронної боротьби з приданими групами контрснайперської боротьби на полігоні Прудбой у Волгоградській області.

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