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На Гнідавському цукровому заводі стартував новий сезон переробки

На Гнідавському цукровому заводі стартував новий сезон переробки
Гнідавський цукровий завод розпочинає сезон бурякопереробки

Кожен рік Гнідавського цукрового заводу розпочинається задовго до початку сезону цукроваріння. Одна з передумов успіху підприємства високоякісна сировина, яку завод вирощує разом зі своїми партнерами – сільгоспвиробниками, - йдеться на сайті заводу.

На підприємстві розробили власну схему роботи з буряком здавачами об’єктивно вигідну для підприємства і сільгоспвиробника. Підтримка бурякоздавачів і турбота про врожай сповна винагороджується.

Ще заводовго до старту сезону цукроваріння на Гнідавському цукровому заводі розпочинають пуско-налагоджувальні роботи аби до старту підійти у «повній бойовій готовності».

«Ми обіцяли, що Гнідавський цукровий завод запуститься вчасно і працюватиме стільки, скільки буде потрібно, аби не пропав жоден буряк вирощений селянином. Обіцянку виконано і вже сьогодні перші цукрові буряки поступили на бурякопункт, за кілька днів розпочнемо переробку. Протягом останніх років ми значно оновили матеріально-технічну базу, встановили найновіше обладнання, аби продукція дійсно відповідала європейському зразку», – розповів Василь Муха

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Теги: Волинь, Луцьк
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