На Гнідавському цукровому заводі стартував новий сезон переробки

Гнідавський цукровий завод розпочинає сезон бурякопереробкиКожен рік Гнідавського цукрового заводу розпочинається задовго до початку сезону цукроваріння. Одна з передумов успіху підприємства високоякісна сировина, яку завод вирощує разом зі своїми партнерами – сільгоспвиробниками, - йдеться на сайті заводу.На підприємстві розробили власну схему роботи з буряком здавачами об’єктивно вигідну для підприємства і сільгоспвиробника. Підтримка бурякоздавачів і турбота про врожай сповна винагороджується.Ще заводовго до старту сезону цукроваріння на Гнідавському цукровому заводі розпочинають пуско-налагоджувальні роботи аби до старту підійти у «повній бойовій готовності».«Ми обіцяли, що Гнідавський цукровий завод запуститься вчасно і працюватиме стільки, скільки буде потрібно, аби не пропав жоден буряк вирощений селянином. Обіцянку виконано і вже сьогодні перші цукрові буряки поступили на бурякопункт, за кілька днів розпочнемо переробку. Протягом останніх років ми значно оновили матеріально-технічну базу, встановили найновіше обладнання, аби продукція дійсно відповідала європейському зразку», – розповів Василь Муха