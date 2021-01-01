Український прапор доставлять на Місяць





Про це пише



Сама місія запланована на весну 2022 року.



За словами засновника і виконавчого директора компанії Spacebit Павла Танасюка, доставка прапора нашої держави на супутник Землі стане символічним кроком і буде означати повернення України в ролі однієї з провідних країн у вивченні космосу.



"Для нас велика честь бути тією командою, завдяки якій прапор України вперше в історії з'явиться на поверхні Місяця і яка здійснить першу українську місію на супутник Землі", - додав він.



Він уточнив, що прапор України, який відправлять в космос, надрукований на 3D-принтері з українського титану. Під час його виготовлення була використана спеціальна технологія "зеленого", або безвідходного виробництва.



В "Укроборонпромі" розповіли, що на Місяць відправлять обладнання для дослідження грунту, випробування технології відбору зразків, збору інформації про теплові властивості і магнітне поле тощо.



"Спочатку вантаж потрапить в кратер Lacus Mortis на ближній стороні Місяця, а після - в темну пляму Oceanus Procellarum на поверхні небесного тіла, яка цікавить вчених", - сказано в повідомленні.



Датчики, вироблені на українських підприємствах, будуть збирати інформацію про радіаційний фон, а спеціальна камера буде транслювати відеострім з поверхні. Всі отримані дані будуть доступні вітчизняним ученим для розвитку космічних програм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український прапор доставлять на Місяць в рамках місії українсько-британської компанії Spacebit.Про це пише Кореспондент , посилаючись на Укроборонпром.Сама місія запланована на весну 2022 року.За словами засновника і виконавчого директора компанії Spacebit Павла Танасюка, доставка прапора нашої держави на супутник Землі стане символічним кроком і буде означати повернення України в ролі однієї з провідних країн у вивченні космосу."Для нас велика честь бути тією командою, завдяки якій прапор України вперше в історії з'явиться на поверхні Місяця і яка здійснить першу українську місію на супутник Землі", - додав він.Він уточнив, що прапор України, який відправлять в космос, надрукований на 3D-принтері з українського титану. Під час його виготовлення була використана спеціальна технологія "зеленого", або безвідходного виробництва.В "Укроборонпромі" розповіли, що на Місяць відправлять обладнання для дослідження грунту, випробування технології відбору зразків, збору інформації про теплові властивості і магнітне поле тощо."Спочатку вантаж потрапить в кратер Lacus Mortis на ближній стороні Місяця, а після - в темну пляму Oceanus Procellarum на поверхні небесного тіла, яка цікавить вчених", - сказано в повідомленні.Датчики, вироблені на українських підприємствах, будуть збирати інформацію про радіаційний фон, а спеціальна камера буде транслювати відеострім з поверхні. Всі отримані дані будуть доступні вітчизняним ученим для розвитку космічних програм.

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