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Український прапор доставлять на Місяць

Український прапор доставлять на Місяць
Український прапор доставлять на Місяць в рамках місії українсько-британської компанії Spacebit.

Про це пише Кореспондент, посилаючись на Укроборонпром.

Сама місія запланована на весну 2022 року.

За словами засновника і виконавчого директора компанії Spacebit Павла Танасюка, доставка прапора нашої держави на супутник Землі стане символічним кроком і буде означати повернення України в ролі однієї з провідних країн у вивченні космосу.

"Для нас велика честь бути тією командою, завдяки якій прапор України вперше в історії з'явиться на поверхні Місяця і яка здійснить першу українську місію на супутник Землі", - додав він.

Він уточнив, що прапор України, який відправлять в космос, надрукований на 3D-принтері з українського титану. Під час його виготовлення була використана спеціальна технологія "зеленого", або безвідходного виробництва.

В "Укроборонпромі" розповіли, що на Місяць відправлять обладнання для дослідження грунту, випробування технології відбору зразків, збору інформації про теплові властивості і магнітне поле тощо.

"Спочатку вантаж потрапить в кратер Lacus Mortis на ближній стороні Місяця, а після - в темну пляму Oceanus Procellarum на поверхні небесного тіла, яка цікавить вчених", - сказано в повідомленні.

Датчики, вироблені на українських підприємствах, будуть збирати інформацію про радіаційний фон, а спеціальна камера буде транслювати відеострім з поверхні. Всі отримані дані будуть доступні вітчизняним ученим для розвитку космічних програм.

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Теги: Україна, Місяць
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