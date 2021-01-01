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Волинянка просить допомогти врятувати свого новонародженого сина

Волинянка просить допомогти врятувати свого новонародженого сина
Жителька прикордонного міста Устилуг, що на Володимирщині, просить допомоги, аби вилікувати свого новонародженого хлопчика.

Жінка розповіла, що хлопчик народився хворим і потребує довготривалого лікування, - пише Район.Володимир-Волинський.

«Просимо небайдужих людей врятувати нашого синочка!!!!! Він народився дуже хворий і потребує тривалого лікування, грошей на лікування у нас не вистачає», – написала жінка на своїй сторінці у фейсбуці.

Номер картки: 4731 2191 1804 9752, Вітюк Уляна Володимирівна (мама). Номер телефону 063 5263 238.

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Теги: Волинь, Устилуг, допомога
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