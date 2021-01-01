Волинянка просить допомогти врятувати свого новонародженого сина
Сьогодні, 02:16
Жителька прикордонного міста Устилуг, що на Володимирщині, просить допомоги, аби вилікувати свого новонародженого хлопчика.
Жінка розповіла, що хлопчик народився хворим і потребує довготривалого лікування, - пише Район.Володимир-Волинський.
«Просимо небайдужих людей врятувати нашого синочка!!!!! Він народився дуже хворий і потребує тривалого лікування, грошей на лікування у нас не вистачає», – написала жінка на своїй сторінці у фейсбуці.
Номер картки: 4731 2191 1804 9752, Вітюк Уляна Володимирівна (мама). Номер телефону 063 5263 238.
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Жінка розповіла, що хлопчик народився хворим і потребує довготривалого лікування, - пише Район.Володимир-Волинський.
«Просимо небайдужих людей врятувати нашого синочка!!!!! Він народився дуже хворий і потребує тривалого лікування, грошей на лікування у нас не вистачає», – написала жінка на своїй сторінці у фейсбуці.
Номер картки: 4731 2191 1804 9752, Вітюк Уляна Володимирівна (мама). Номер телефону 063 5263 238.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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