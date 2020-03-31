На волинському пивзаводі почали виготовляти унікальний алкоголь
Сьогодні, 13:29
На Павлівському пивзаводі почали виготовляти унікальний в Україні алкогольний напій.
Називається новий продукт «Павлівський пивний дар», - пише "Волинь-нова".
На підприємстві розповіли, як зародилась ідея і як її вдалось втілити в життя: «Перебуваючи у діловій поїздці у Німеччині, Власник ТзОВ «Павлівський Пивзавод» Юрій Пікута після дегустації дистиляту зрозумів, що це є унікальний продукт, який не представлений в Україні. Смакові якості данного алкогольного продукту надихнули керівника ТзОВ «Павлівський пивзавод» на запуск лінії виробництва цього напою в Україні».
Згодом були проведені ділові переговори із представниками пивоварного німецького заводу, в ході яких колеги поділились технологією виробництва. «Павлівський пивний дар» - це напій, який виготовляється у співпраці із німецькими партнерами. До речі, за схожою технологією виготовляють віскі у США. Відтак було закуплене необхідне обладнання канадського виробництва у Чехії і на Павлівському пивзаводі почали виготовляти дистилят на основі пива, що за технологією виробництва є фактично молодим односолодовим віскі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Називається новий продукт «Павлівський пивний дар», - пише "Волинь-нова".
На підприємстві розповіли, як зародилась ідея і як її вдалось втілити в життя: «Перебуваючи у діловій поїздці у Німеччині, Власник ТзОВ «Павлівський Пивзавод» Юрій Пікута після дегустації дистиляту зрозумів, що це є унікальний продукт, який не представлений в Україні. Смакові якості данного алкогольного продукту надихнули керівника ТзОВ «Павлівський пивзавод» на запуск лінії виробництва цього напою в Україні».
Згодом були проведені ділові переговори із представниками пивоварного німецького заводу, в ході яких колеги поділились технологією виробництва. «Павлівський пивний дар» - це напій, який виготовляється у співпраці із німецькими партнерами. До речі, за схожою технологією виготовляють віскі у США. Відтак було закуплене необхідне обладнання канадського виробництва у Чехії і на Павлівському пивзаводі почали виготовляти дистилят на основі пива, що за технологією виробництва є фактично молодим односолодовим віскі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На волинському пивзаводі почали виготовляти унікальний алкоголь
Сьогодні, 13:29
Українці – рекордсмени за поїданням кабачків та гарбузів
Сьогодні, 12:07
У ковельському парку хтось «свиснув» квіти з клумби
Сьогодні, 11:26
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу
Сьогодні, 10:45
Медіа