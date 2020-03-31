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На волинському пивзаводі почали виготовляти унікальний алкоголь

На волинському пивзаводі почали виготовляти унікальний алкоголь
На Павлівському пивзаводі почали виготовляти унікальний в Україні алкогольний напій.

Називається новий продукт «Павлівський пивний дар», - пише "Волинь-нова".

На підприємстві розповіли, як зародилась ідея і як її вдалось втілити в життя: «Перебуваючи у діловій поїздці у Німеччині, Власник ТзОВ «Павлівський Пивзавод» Юрій Пікута після дегустації дистиляту зрозумів, що це є унікальний продукт, який не представлений в Україні. Смакові якості данного алкогольного продукту надихнули керівника ТзОВ «Павлівський пивзавод» на запуск лінії виробництва цього напою в Україні».

Згодом були проведені ділові переговори із представниками пивоварного німецького заводу, в ході яких колеги поділились технологією виробництва. «Павлівський пивний дар» - це напій, який виготовляється у співпраці із німецькими партнерами. До речі, за схожою технологією виготовляють віскі у США. Відтак було закуплене необхідне обладнання канадського виробництва у Чехії і на Павлівському пивзаводі почали виготовляти дистилят на основі пива, що за технологією виробництва є фактично молодим односолодовим віскі.

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Теги: продукція, Волинь
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