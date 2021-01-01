Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу





Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.



Зокрема, захворіли 689 дітей та 89 медпрацівників.



Також за минулу добу:



- госпіталізували – 1 719 осіб;

- летальних випадків – 79;

- одужали – 1 763 особи;

- здійснили тестувань за добу – 72 474 (зокрема методом ПЛР –

35 713, методом ІФА – 9 235);

- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 526.



За весь час пандемії в Україні:



- захворіли – 2 344 398 осіб;

- одужали – 2 230 306 осіб;

- летальних випадків – 54 829;

- провели ПЛР-тестувань – 12 448 211.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 416 випадків;

Вінницька область – 133 випадки;

Волинська область – 209 випадків;

Дніпропетровська область – 434 випадки;

Донецька область – 272 випадки;

Житомирська область – 215 випадків;

Закарпатська область – 44 випадки;

Запорізька область – 260 випадків;

Івано-Франківська область – 206 випадків;

Київська область – 207 випадків;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 246 випадків;

Львівська область – 585 випадків;

Миколаївська область – 106 випадків;

Одеська область – 399 випадків;

Полтавська область – 176 випадків;

Рівненська область – 179 випадків;

Сумська область – 170 випадків;

Тернопільська область – 219 випадків;

Харківська область – 761 випадок;

Херсонська область – 127 випадків;

Хмельницька область – 160 випадків;

Черкаська область – 211 випадків;

Чернівецька область – 298 випадків;

Чернігівська область – 161 випадок.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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