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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
​​6 234 нові випадки COVID-19 зафіксували в Україні станом на 18 вересня 2021 року.

Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.

Зокрема, захворіли 689 дітей та 89 медпрацівників.

Також за минулу добу:

- госпіталізували – 1 719 осіб;
- летальних випадків – 79;
- одужали – 1 763 особи;
- здійснили тестувань за добу – 72 474 (зокрема методом ПЛР –
35 713, методом ІФА – 9 235);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 526.

За весь час пандемії в Україні:

- захворіли – 2 344 398 осіб;
- одужали – 2 230 306 осіб;
- летальних випадків – 54 829;
- провели ПЛР-тестувань – 12 448 211.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 416 випадків;
Вінницька область – 133 випадки;
Волинська область – 209 випадків;
Дніпропетровська область – 434 випадки;
Донецька область – 272 випадки;
Житомирська область – 215 випадків;
Закарпатська область – 44 випадки;
Запорізька область – 260 випадків;
Івано-Франківська область – 206 випадків;
Київська область – 207 випадків;
Кіровоградська область – 40 випадків;
Луганська область – 246 випадків;
Львівська область – 585 випадків;
Миколаївська область – 106 випадків;
Одеська область – 399 випадків;
Полтавська область – 176 випадків;
Рівненська область – 179 випадків;
Сумська область – 170 випадків;
Тернопільська область – 219 випадків;
Харківська область – 761 випадок;
Херсонська область – 127 випадків;
Хмельницька область – 160 випадків;
Черкаська область – 211 випадків;
Чернівецька область – 298 випадків;
Чернігівська область – 161 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: Україна, коронавірус, статистика, ситуація
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