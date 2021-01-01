Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:26
6 234 нові випадки COVID-19 зафіксували в Україні станом на 18 вересня 2021 року.
Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.
Зокрема, захворіли 689 дітей та 89 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 1 719 осіб;
- летальних випадків – 79;
- одужали – 1 763 особи;
- здійснили тестувань за добу – 72 474 (зокрема методом ПЛР –
35 713, методом ІФА – 9 235);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 526.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 2 344 398 осіб;
- одужали – 2 230 306 осіб;
- летальних випадків – 54 829;
- провели ПЛР-тестувань – 12 448 211.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 416 випадків;
Вінницька область – 133 випадки;
Волинська область – 209 випадків;
Дніпропетровська область – 434 випадки;
Донецька область – 272 випадки;
Житомирська область – 215 випадків;
Закарпатська область – 44 випадки;
Запорізька область – 260 випадків;
Івано-Франківська область – 206 випадків;
Київська область – 207 випадків;
Кіровоградська область – 40 випадків;
Луганська область – 246 випадків;
Львівська область – 585 випадків;
Миколаївська область – 106 випадків;
Одеська область – 399 випадків;
Полтавська область – 176 випадків;
Рівненська область – 179 випадків;
Сумська область – 170 випадків;
Тернопільська область – 219 випадків;
Харківська область – 761 випадок;
Херсонська область – 127 випадків;
Хмельницька область – 160 випадків;
Черкаська область – 211 випадків;
Чернівецька область – 298 випадків;
Чернігівська область – 161 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.
Зокрема, захворіли 689 дітей та 89 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 1 719 осіб;
- летальних випадків – 79;
- одужали – 1 763 особи;
- здійснили тестувань за добу – 72 474 (зокрема методом ПЛР –
35 713, методом ІФА – 9 235);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 526.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 2 344 398 осіб;
- одужали – 2 230 306 осіб;
- летальних випадків – 54 829;
- провели ПЛР-тестувань – 12 448 211.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 416 випадків;
Вінницька область – 133 випадки;
Волинська область – 209 випадків;
Дніпропетровська область – 434 випадки;
Донецька область – 272 випадки;
Житомирська область – 215 випадків;
Закарпатська область – 44 випадки;
Запорізька область – 260 випадків;
Івано-Франківська область – 206 випадків;
Київська область – 207 випадків;
Кіровоградська область – 40 випадків;
Луганська область – 246 випадків;
Львівська область – 585 випадків;
Миколаївська область – 106 випадків;
Одеська область – 399 випадків;
Полтавська область – 176 випадків;
Рівненська область – 179 випадків;
Сумська область – 170 випадків;
Тернопільська область – 219 випадків;
Харківська область – 761 випадок;
Херсонська область – 127 випадків;
Хмельницька область – 160 випадків;
Черкаська область – 211 випадків;
Чернівецька область – 298 випадків;
Чернігівська область – 161 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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