За добу на Волині зафіксували понад 200 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 10:50
За минулу добу на Волині зареєстрували 209 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки недуги виявили у:
Луцький район – 71 хворий:
Луцька ТГ – 42 хворих
Боратинська ТГ – 4 хворих
Горохівська ТГ – 2 хворих
Ківерцівська ТГ – 3 хворих
Колківська ТГ – 3 хворих
Копачівська ТГ – 1 хворий
Олицька ТГ – 3 хворих
Підгайцівська ТГ – 3 хворих
Рожищенська ТГ – 9 хворих
Торчинська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 41 хворий:
В. Волинська ТГ – 16 хворих
Зимнівська ТГ – 4 хворих
Іваничівська ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 3 хворих
Нововолинська ТГ – 9 хворих
Оваднівська ТГ – 2 хворих
Павлівська ТГ – 6 хворих
Камінь-Каширський район – 58 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 41 хворий
Любешівська ТГ – 1 хворий
Маневицька ТГ – 15 хворих
Прилісненська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 39 хворих:
Велицька ТГ – 1 хворий
Головненська ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 2 хворих
Дубечненська ТГ – 1 хворий
Заболотівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 17 хворих
Любомльська ТГ – 2 хворих
Смідинська ТГ – 2 хворих
Старовижівська ТГ – 2 хворих
Турійська ТГ – 7 хворих
Шацька ТГ – 3 хворих
Усього станом на 18 вересня в області зареєстрували 63 984 випадки.
Одужали – 61 450 осіб (за останню добу – 35).
Летальні випадки – 1218 (за останню добу – 1: Луцький район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 281 995 осіб, за останню добу – 952 особи.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки недуги виявили у:
Луцький район – 71 хворий:
Луцька ТГ – 42 хворих
Боратинська ТГ – 4 хворих
Горохівська ТГ – 2 хворих
Ківерцівська ТГ – 3 хворих
Колківська ТГ – 3 хворих
Копачівська ТГ – 1 хворий
Олицька ТГ – 3 хворих
Підгайцівська ТГ – 3 хворих
Рожищенська ТГ – 9 хворих
Торчинська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 41 хворий:
В. Волинська ТГ – 16 хворих
Зимнівська ТГ – 4 хворих
Іваничівська ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 3 хворих
Нововолинська ТГ – 9 хворих
Оваднівська ТГ – 2 хворих
Павлівська ТГ – 6 хворих
Камінь-Каширський район – 58 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 41 хворий
Любешівська ТГ – 1 хворий
Маневицька ТГ – 15 хворих
Прилісненська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 39 хворих:
Велицька ТГ – 1 хворий
Головненська ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 2 хворих
Дубечненська ТГ – 1 хворий
Заболотівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 17 хворих
Любомльська ТГ – 2 хворих
Смідинська ТГ – 2 хворих
Старовижівська ТГ – 2 хворих
Турійська ТГ – 7 хворих
Шацька ТГ – 3 хворих
Усього станом на 18 вересня в області зареєстрували 63 984 випадки.
Одужали – 61 450 осіб (за останню добу – 35).
Летальні випадки – 1218 (за останню добу – 1: Луцький район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 281 995 осіб, за останню добу – 952 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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