За добу на Волині зафіксували понад 200 нових випадків коронавірусу





Про це



Нові випадки недуги виявили у:



Луцький район – 71 хворий:



Луцька ТГ – 42 хворих

Боратинська ТГ – 4 хворих

Горохівська ТГ – 2 хворих

Ківерцівська ТГ – 3 хворих

Колківська ТГ – 3 хворих

Копачівська ТГ – 1 хворий

Олицька ТГ – 3 хворих

Підгайцівська ТГ – 3 хворих

Рожищенська ТГ – 9 хворих

Торчинська ТГ – 1 хворий



Володимир-Волинський район – 41 хворий:



В. Волинська ТГ – 16 хворих

Зимнівська ТГ – 4 хворих

Іваничівська ТГ – 1 хворий

Локачинська ТГ – 3 хворих

Нововолинська ТГ – 9 хворих

Оваднівська ТГ – 2 хворих

Павлівська ТГ – 6 хворих



Камінь-Каширський район – 58 хворих:



Камінь-Каширська ТГ – 41 хворий

Любешівська ТГ – 1 хворий

Маневицька ТГ – 15 хворих

Прилісненська ТГ – 1 хворий



Ковельський район – 39 хворих:



Велицька ТГ – 1 хворий

Головненська ТГ – 1 хворий

Голобська ТГ – 2 хворих

Дубечненська ТГ – 1 хворий

Заболотівська ТГ – 1 хворий

Ковельська ТГ – 17 хворих

Любомльська ТГ – 2 хворих

Смідинська ТГ – 2 хворих

Старовижівська ТГ – 2 хворих

Турійська ТГ – 7 хворих

Шацька ТГ – 3 хворих



Усього станом на 18 вересня в області зареєстрували 63 984 випадки.



Одужали – 61 450 осіб (за останню добу – 35).



Летальні випадки – 1218 (за останню добу – 1: Луцький район – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 281 995 осіб, за останню добу – 952 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 209 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська ОДА.Нові випадки недуги виявили у:Луцька ТГ – 42 хворихБоратинська ТГ – 4 хворихГорохівська ТГ – 2 хворихКіверцівська ТГ – 3 хворихКолківська ТГ – 3 хворихКопачівська ТГ – 1 хворийОлицька ТГ – 3 хворихПідгайцівська ТГ – 3 хворихРожищенська ТГ – 9 хворихТорчинська ТГ – 1 хворийВ. Волинська ТГ – 16 хворихЗимнівська ТГ – 4 хворихІваничівська ТГ – 1 хворийЛокачинська ТГ – 3 хворихНововолинська ТГ – 9 хворихОваднівська ТГ – 2 хворихПавлівська ТГ – 6 хворихКамінь-Каширська ТГ – 41 хворийЛюбешівська ТГ – 1 хворийМаневицька ТГ – 15 хворихПрилісненська ТГ – 1 хворийВелицька ТГ – 1 хворийГоловненська ТГ – 1 хворийГолобська ТГ – 2 хворихДубечненська ТГ – 1 хворийЗаболотівська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 17 хворихЛюбомльська ТГ – 2 хворихСмідинська ТГ – 2 хворихСтаровижівська ТГ – 2 хворихТурійська ТГ – 7 хворихШацька ТГ – 3 хворихУсього станом на 18 вересня в області зареєстрували 63 984 випадки.Одужали – 61 450 осіб (за останню добу – 35).Летальні випадки – 1218 (за останню добу – 1: Луцький район – 1).Методом ПЛР всього обстежили 281 995 осіб, за останню добу – 952 особи.

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