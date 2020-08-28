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18 вересня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

18 вересня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
Православна церква 18 вересня відзначає день святих Захарія та Єлизавети, які були батьками Івана Хрестителя. Батько й мати Предтечі були дуже релігійними людьми, до прикладу, святий Захарій мав сан священника в Єрусалимському храмі. Натомість Єлизавета була рідною сестрою святої Анни – матері Марії Діви.

Про це пише 24 канал.

День Ангела 18 вересня святкують Захар та Єлизавета.

Прикмети 18 вересня

- Листя швидко пожовкло й опало – осінь пройде з дощами, а зима буде холодною.
- Багато ягід на горобині – буде холодна осінь.
- Вітер зірвався 18 вересня – скоро очікуйте на сніг.
- Дощить сьогодні – бабине літо закінчилося.

Що не можна робити 18 вересня

- Не погоджуйтесь сьогодні на авантюри. Спонтанність може дорого вам обійтися.
- 18 вересня варто прослідкувати за своїм здоров'ям. Якщо цього дня вас щось заболіло, не ігноруйте проблему, а одразу зверніться до лікаря.
- Навідайте батьків чи зателефонуйте їм. Можливо, зараз вони найбільше потребують вашої підтримки, тож не забувайте про них.

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Теги: Україна, свято, 18 вересня, прикмети
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