18 вересня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
Сьогодні, 12:00
Православна церква 18 вересня відзначає день святих Захарія та Єлизавети, які були батьками Івана Хрестителя. Батько й мати Предтечі були дуже релігійними людьми, до прикладу, святий Захарій мав сан священника в Єрусалимському храмі. Натомість Єлизавета була рідною сестрою святої Анни – матері Марії Діви.
Про це пише 24 канал.
День Ангела 18 вересня святкують Захар та Єлизавета.
Прикмети 18 вересня
- Листя швидко пожовкло й опало – осінь пройде з дощами, а зима буде холодною.
- Багато ягід на горобині – буде холодна осінь.
- Вітер зірвався 18 вересня – скоро очікуйте на сніг.
- Дощить сьогодні – бабине літо закінчилося.
Що не можна робити 18 вересня
- Не погоджуйтесь сьогодні на авантюри. Спонтанність може дорого вам обійтися.
- 18 вересня варто прослідкувати за своїм здоров'ям. Якщо цього дня вас щось заболіло, не ігноруйте проблему, а одразу зверніться до лікаря.
- Навідайте батьків чи зателефонуйте їм. Можливо, зараз вони найбільше потребують вашої підтримки, тож не забувайте про них.
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Про це пише 24 канал.
День Ангела 18 вересня святкують Захар та Єлизавета.
Прикмети 18 вересня
- Листя швидко пожовкло й опало – осінь пройде з дощами, а зима буде холодною.
- Багато ягід на горобині – буде холодна осінь.
- Вітер зірвався 18 вересня – скоро очікуйте на сніг.
- Дощить сьогодні – бабине літо закінчилося.
Що не можна робити 18 вересня
- Не погоджуйтесь сьогодні на авантюри. Спонтанність може дорого вам обійтися.
- 18 вересня варто прослідкувати за своїм здоров'ям. Якщо цього дня вас щось заболіло, не ігноруйте проблему, а одразу зверніться до лікаря.
- Навідайте батьків чи зателефонуйте їм. Можливо, зараз вони найбільше потребують вашої підтримки, тож не забувайте про них.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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