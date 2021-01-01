Сім’я, яка постраждала від пожежі в багатоповерхівці на Волині, потребує допомоги
Сьогодні, 20:46
Пожежа на вулиці Нововолинській, 53 у Нововолинську, що сталась 16 вересня, пошкодила помешкання сім’ї Міцкевичів. На відновлення помешкання потрібні чималі кошти, тому сім’я змушена звернутись про допомогу до небайдужих.
Про це повідомляють у фейсбук-спільноті "Нововолинськ інфо", передає БУГ.
На щастя, у пожежі ніхто не постраждав.
“Повної реконструкції та заміни потребують вікна, двері, стіни, стеля та підлога. Частково вдалося врятувати речі. Майно, яке перебувало в коридорі, знищено повністю. Погоріло взуття дітей (37 – 38 розмір)”, – йдеться у пості.
Самотужки довести житло до житлового стану цій сім’ї буде важко. Небайдужих просять допомогти.
5168 7573 9088 7018 – банківська карта сім’ї Міцкевич.
Телефон: 0976124827 – Сергій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у фейсбук-спільноті "Нововолинськ інфо", передає БУГ.
На щастя, у пожежі ніхто не постраждав.
“Повної реконструкції та заміни потребують вікна, двері, стіни, стеля та підлога. Частково вдалося врятувати речі. Майно, яке перебувало в коридорі, знищено повністю. Погоріло взуття дітей (37 – 38 розмір)”, – йдеться у пості.
Самотужки довести житло до житлового стану цій сім’ї буде важко. Небайдужих просять допомогти.
5168 7573 9088 7018 – банківська карта сім’ї Міцкевич.
Телефон: 0976124827 – Сергій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сім’я, яка постраждала від пожежі в багатоповерхівці на Волині, потребує допомоги
Сьогодні, 20:46
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 19 вересня
Сьогодні, 20:00
«Правий Сектор» закликав бойкотувати відому мережу заправок
Сьогодні, 19:45
У Торчині ремонтують міст через річку Серна
Сьогодні, 19:03
Латвія посилила правила в'їзду для українців: що змінилося
Сьогодні, 17:37
Медіа