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Сім’я, яка постраждала від пожежі в багатоповерхівці на Волині, потребує допомоги

Сім’я, яка постраждала від пожежі в багатоповерхівці на Волині, потребує допомоги
Пожежа на вулиці Нововолинській, 53 у Нововолинську, що сталась 16 вересня, пошкодила помешкання сім’ї Міцкевичів. На відновлення помешкання потрібні чималі кошти, тому сім’я змушена звернутись про допомогу до небайдужих.

Про це повідомляють у фейсбук-спільноті "Нововолинськ інфо", передає БУГ.

На щастя, у пожежі ніхто не постраждав.

“Повної реконструкції та заміни потребують вікна, двері, стіни, стеля та підлога. Частково вдалося врятувати речі. Майно, яке перебувало в коридорі, знищено повністю. Погоріло взуття дітей (37 – 38 розмір)”, – йдеться у пості.

Самотужки довести житло до житлового стану цій сім’ї буде важко. Небайдужих просять допомогти.

5168 7573 9088 7018 – банківська карта сім’ї Міцкевич.

Телефон: 0976124827 – Сергій.

Сім’я, яка постраждала від пожежі в багатоповерхівці на Волині, потребує допомоги

Сім’я, яка постраждала від пожежі в багатоповерхівці на Волині, потребує допомоги

Сім’я, яка постраждала від пожежі в багатоповерхівці на Волині, потребує допомоги

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Теги: Волинь, Нововолинськ, пожежа, допомога
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